Katarzyna Bosacka miażdży produkty i analizuje ich skład

Życie i styl GIS ostrzega przed popularnym produktem mięsnym. Możliwa reakcja alergiczna Katarzyna Bosacka edukuje Polaków w kwestii żywności. Mówi jak wybierać produkty odznaczające się wysoką jakością i doradza, jakich lepiej unikać. Wszystko to sprowadza się do czytania składów, do czego niemal na każdym kroku zachęca.

Tym razem influencerka postanowiła wyjaśnić swoim odbiorcom, dlaczego batony mleczne nie są najlepszą opcją na drugie śniadanie dla dzieci, mimo że właśnie w taki sposób są reklamowane. "W sklepach mamy coraz więcej takich batoników, które leżą wśród produktów mlecznych i producenci w najróżniejszych reklamach przekonują nas rodziców do tego, żeby je kupić, ponieważ są to «mleczne kanapki», «snacki» albo inne wartościowe przekąski. Czy tak jest w rzeczywistości? No niestety nie, tego typu produkty to są produkty deserowe, czyli można powiedzieć, że zwyczajne batony" - stwierdziła Katarzyna Bosacka.

Katarzyna Bosacka o kanapkach z lodówki na mleku

Dziennikarka wyjaśniła, że mleczne batony zawierają spore ilości cukru, który przyczynia się do próchnicy i nadwagi u dzieci. Do tego w składzie można znaleźć syrop glukozowo-fruktozowy, który również nie wykazuje korzystnego wpływu na zdrowie.

W tego typu produktach znajdują się złe tłuszcze - najczęściej palmowy czy kokosowy. Katarzyna Bosacka podkreśliła, że do produkcji batonów mlecznych wykorzystuje się mleko w proszku, które jest najbogatsze w laktozę, czyli cukier, tylko że mleczny. Charakteryzuje się ono mniejszą wartość odżywczą niż świeże mleko.

W związku z tym influencerka podkreśliła, że tego typu batony mleczne nie są dobrą opcją na drugie śniadanie. "Dodatkowo «Mleczne Kanapki» są ubogie w składniki odżywcze i błonnik, co może prowadzić do problemów z trawieniem i uczuciem głodu, utrudniając koncentrację i naukę w szkole" - stwierdziła Katarzyna Bosacka.

Dziennikarka dodała, że zamiast tego lepiej wybierać zdrowsze opcje, takie jak np. świeże owoce, a także orzechy, jogurt naturalny oraz pełnoziarniste kanapki z warzywami i chudym mięsem.

