Haier przekazał na licytację jedyną w swoim rodzaju lodówkę, która powstała w ramach artystycznej kolaboracji marki i nietuzinkowej artystki Duśki ZUO Wacławik. Pomalowana w stylu street art znakomicie wkomponuje się w kuchenne wnętrze zarówno w domu, jak i w firmie.

Zwycięzca aukcji zyska nie tylko dożywotnio działającą lodówkę, ale co najważniejsze pomoże dzieciakom.



Haier HB26FSNAAA to nowoczesne urządzenie o pojemności XXL. Co więcej zwycięzca aukcji otrzymuje dożywotnią gwarancję producenta na kompresor Dual Inverter, który dzięki technologii Haier umożliwia znaczącą redukcję drgań, pracuje ciszej i znacznie wydajniej. Co więcej Haier HB26FSNAAA zapewnia aż 20 proc. więcej miejsca do przechowywania żywności, a technologia Fresher Techs® pozwala na dłuższe zachowanie świeżości i smaku produktów, dzięki czemu możemy robić większe zakupy bez obaw, że część z nich się zmarnuje.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów Haier zaimplementował system antybakteryjny ABT®, który redukuje ilość bakterii w powietrzu przepływającym w lodówce, zachowując smaki żywności i wydłużając czas jej przechowywania. ABT® wykorzystuje światło ultrafioletowe do aktywacji reakcji fotokatalizy, która drastycznie ogranicza namnażanie się bakterii w powietrzu, usuwając przy tym do 99,9% bakterii. Warto też zwrócić uwagę na szufladę My Zone, która pozwala dostosować temperaturę do swoich potrzeb w zakresie od -3°C do 5°C.

Lodówka Haier HB26FSNAAA wyposażona została w system oświetlenia ledowego Daylight. Diody LED oświetlają wnętrze lodówki miękkim i przyjaznym dla oczu światłem dzięki inteligentnemu, progresywnemu systemowi oświetlenia. Zapewnia ono doskonałą widoczność wszystkich produktów w lodówce. Dzięki temu możemy znacznie łatwiej je wyszukać i porządkować.



Na skuteczniejsze oczyszczanie lodówki wpływa System No Frost. Zapobiega powstawaniu szronu w chłodziarko-zamrażarce. Specjalna osłona nie dopuszcza do przedostawania się ciepłego powietrza do zamrażarki w trakcie procesu odszraniania. Technologia chroni zamrożoną żywność i zapobiega stratom energii.

