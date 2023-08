Celebrytka powraca do starego trendu. Latte make-up to hit TikToka

Hailey Rhode Bieber to amerykańska modelka, która wielokrotnie zachwyciła swoich fanów nietuzinkowymi kreacjami, perfekcyjnymi paznokciami i nieskazitelnymi pomysłami na makijaż. W ostatnim czasie najbardziej kojarzona była z estetyki "clean girl", która podkreśla jej delikatną urodę. Tym razem celebrytka również postawiła na naturalność i postanowiła pochwalić się swoim wakacyjnym lookiem na TikToku. Modelka powróciła do trendu z 2000 roku, jakim jest latte make-up.

Celebrytka pokazała, jak wykonuje makijaż podkreślający letnią opaleniznę. Wygląda na lekki i naturalny. Film wyświetliło niecałe 6 milionów użytkowników. Komentarzy ze strony jej fanów również nie zabrakło.

Latte makeup queen komentuje internautka na TikToku

Cudownie piękna komentuje użytkowniczka TikToka

Jak wykonać latte make-up? Instruktaż Hailey Bieber

Jeżeli chcesz uzyskać makijaż w stylu Hailey Bieber, to na początku musisz nałożyć na całą twarz podkład rozświetlający. Następnie możesz przejść do konturowana twarzy za pomocą bronzera. Należy nałożyć go na policzki, czoło oraz nos. Bronzer popraw delikatnie rozświetlaczem.

Jeśli chcesz podkreślić efekt latte, to nałóż konturówkę na powieki. Do pokreślenia oka możesz użyć również brązowej kredki, a do ust konturówki w odcieniu twojej karnacji. Pamiętaj, aby odcienie kosmetyków były ze sobą spójne i pasowały do twojego typu urody.

