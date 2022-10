Hailey Bieber w koronkowej bieliźnie na urodzinowej imprezie Doja Cat

Doja Cat, jedna z najpopularniejszych amerykańskich raperek i wokalistek, zaprosiła plejadę gwiazd na swoje 27. urodziny. Autorka hitu "Get Into It" wyprawiła imprezę w klimacie maskarady w West Hollywood. Zaproszenie goście postawili na nietypowe kreacje, a zainteresowanie fotoreporterów wzbudzili Hailey i Justin Bieber.

Zdjęcie Hailey postawiła na czarną bieliznę Victoria’s Secret. / Backgrid/East News / East News