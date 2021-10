Halloween 2021. Jaki makijaż będzie modny?

Halloween to świetna okazja do tego, aby wraz z przyjaciółmi zorganizować kostiumową imprezę. Tego dnia warto zadbać o każdy element stylizacji. Oprócz stroju i fryzury niezwykle ważny jest również makijaż. Chociaż wciąż modne są maksymalistyczne, pełne makijaże twarzy, do których wykonania potrzebujemy sporej ilości produktów kosmetycznych, wcale nie trzeba malować się w ten sposób na siłę. Kobiecy make up z jednym lub kilkoma mocnymi akcentami sprawi, że podczas przyjęcia trudno będzie oderwać od ciebie wzrok. Będziesz wyglądać oryginalnie i tajemniczo, a jednocześnie bardzo zmysłowo!

Zdjęcie Jeżeli nie przepadasz za przebierankami, do niczego się nie zmuszaj. Postaw na klasyczne "przydymione oko" / 123RF/PICSEL