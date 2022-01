Dla kogo najbliższe dni będą przepełnione emocjami? Kto musi uważać, a kto może być w tym tygodniu spokojny? Na te pytania szukajcie odpowiedzi w swoim horoskopie tygodniowym.

Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - BARAN

Ten tydzień może nie być dla ciebie najlepszy. Pojawi się kilka nieprzyjemności. Uważaj w pracy. Szczególnie kiedy zostaniesz wezwany do gabinetu swojego szefa. Niepowodzenie w pracy może przełożyć się na twoje osobiste życie. Zdenerwowane Barany mogą wyżywać się na swoich bliskich. Barany poszukujące miłości będą szukać jej poza granicami kraju. Zaplanuj weekend - musisz odpocząć i się zrelaksować.

Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - BYK

Byki nie będą narzekać na brak dobrej energii. W pracy bez problemów, ale nie daj się zwieść, że łatwo można jeszcze więcej zarobić. W związku sukcesy. Mocne uczucie odwzajemnione od drugiej połówki doda wam skrzydeł. Byki szukające miłości, nic konkretnego raczej nie znajdą. Pod koniec tygodnia coś może zadziać się ze zdrowiem Byków. Nie powinny tego lekceważyć.

Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu organizacja nie będzie twoją mocną stroną. Odczujesz to już w pracy, gdzie sporo będzie się działo. W związku pomyśl o zmianach, zmianach swojego zachowania w stosunku do partnera. Wolne Bliźnięta będą musiały udowodnić komuś, że zależy im na czymś więcej niż tylko dobrej zabawie. W weekend nie nastawiaj się na szaleństwo, najlepiej wypoczniesz w domu.

Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - RAK

To będzie przyjemni tydzień. W pracy spokój, bez większych problemów. Wszystko będzie realizowane, tak jak sobie założysz. W związku otwórz się na kolejne plany na przyszłość i nastaw na długie rozmowy o wspólnych wydatkach. Wolne Raki powrócą do kogoś z przeszłości. W weekend zadbaj o urodę i porządki.

Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - LEW

W tym tygodniu będziesz mieć dobry nastrój. W pracy sukcesy i to całkiem sporo. Zostaniesz doceniona. W związku problemy. Będziesz musiała dementować płotki, które do domu przyniesie twój partner. Jeśli jesteś Lwem, który szuka miłości-nie szukaj jej w pracy. W weekend zapowiada się ciekawe spotkanie. Zrób wszystko, aby wyglądać pięknie!



Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - PANNA

Ten tydzień przepełniony będzie różnymi emocjami. W pracy nie będziesz mieć ochoty na aktywne działanie. W związku pewne problemy. Swoje negatywne emocje przeniesiesz na partnera, a to nie będzie dobre... Natomiast wolne Panny przestaną zabiegać o poszukiwania miłości. W weekend odpoczniesz w domu, relaksując się w kąpieli. A jeśli masz partnera, to również w sypialni.

Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - WAGA

W tym tygodniu pojawią się komplikacje. Jeśli w pracy popełniłeś jakieś błędy, licz się z tym, że wyjdą one teraz na jaw. Wagi będące w stałych relacjach powinny uważać, na to, jakie słowa padają z ich ust wobec partnera. Wagi szukające miłości mają szansę na interesującą znajomość. Pod koniec tygodnia czeka cię wizyta u lekarza.





Zdjęcie W tym tygodniu wiele znaków zodiaku będzie musiało uważać na to, co dzieje się w ich związkach / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - SKORPION

Naładowany dobrą energią już od poniedziałku będziesz gotowy do działania. W pracy realizuj wszystko na bieżąco, ale też pamiętaj, aby nie podejmować zbyt pochopnie decyzji. Zadbaj o swój związek. Staraj się każdą wolną chwilę spędzać z ukochaną osobą. Na ścieżce wolnych Skorpionów stanie ktoś, kto odnosi sukcesy w biznesie. Weekend pod znakiem romantyzmu.

Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - STRZELEC

Planujesz wyjazd? Najlepszym kierunkiem będą góry. Zajęte Strzelce będą nerwowe, tak więc szykuj się na awantury. Strzelce poszukujące miłości mogą liczyć na wyjątkowo namiętne spotkania. W weekend czeka cię zjazd rodzinny.



Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - KOZIOROŻEC

Koziorożec w tym tygodniu może naprawdę wiele zdziałać. Ale jest jeden warunek. Nie może marnować czasu na błahostki. W pracy omijaj niepotrzebne spotkania i nie włączaj się w niepotrzebne dyskusje. Zajęte Koziorożce będą bardziej intensywnie dbać o uczucia. Wolne powinny spędzać czas z przyjaciółmi.



Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - WODNIK

W tym tygodniu w życiu Wodników będzie się sporo działo. W pracy skorzystaj z każdej możliwej okazji, żeby zarobić pieniądze. Zajęte Wodniki powinny więcej czasu spędzać z drugą połówką. A wolne Wodniki poznają na swojej drodze kogoś, kto może nie będzie miłością ich życia, ale okaże się świetnym przyjacielem. W weekend wyluzuj.



Horoskop tygodniowy na 24-30 stycznia 2022 - RYBY

Ryby powinny być bardziej konsekwentne w swoich działaniach. W pracy rób tylko to, co do ciebie należy. Ryby, które są w stałych relacjach, stracą szansę do rozwoju związku poprzez własne rozchwianie emocjonalne. Wolne powinny się na chwilę zatrzymać. Przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek nie jest dobre. W weekend spotkaj się ze znajomymi, na pewno dobrze ci to zrobi.

