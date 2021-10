Małżeński zodiak: Mężczyzna spod tego znaku ci się nie oświadczy!

Według astrologów i autorów horoskopów niektórzy mężczyźni, w zależności od tego, pod jakim znakiem zodiaku się urodzili, są lepszym lub gorszym materiałem na męża. Czy mężczyźni spod wymienionych niżej znaków zodiaku nie chcą się żenić i jak ognia będą unikać oświadczyn?



Mężczyźni spod tych znaków zodiaku nie chcą się żenić

Jakie znaki zodiaku źle wróżą tym, którzy pragnęliby ze swoim partnerem spędzić resztę życia, najlepiej w sformalizowanym związku? Zgodnie z horoskopem istnieją trzy znaki, które patronują męskim osobowościom tak indywidualnym i ubóstwiającym wolność, że ślub z nimi może być problemem. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku będą dążyli do wolności i raczej zakończą związek, niż dadzą się przymusić do oświadczyn.



Czy wasze doświadczenia pokrywają się z treścią horoskopu? Sprawdźmy, kto wedle gwiazd jest najgorszym materiałem na męża.

Strzelec

Zdjęcie Mężczyźni spod znaku Strzelca są wymagający w stosunku do swoich partnerek. Poszukiwania ideału trwają latami / 123RF/PICSEL

Mężczyźni spod znaku Strzelca najbardziej cenią sobie nowe doświadczenia, wyzwania i kolejne przygody. Wizja małżeńskiej rutyny i stabilności powoduje u nich niepokój i chęć ucieczki. Nawet gdy uda nam się usidlić awanturniczego strzelca, to wcześniej czy później proza życia zacznie go dusić i doskwierać.



Bliźnięta

W przeciwieństwie do strzelców, panowie spod znaku Bliźniąt nie boją się stabilizacji i rutyny. Gęsią skórkę wywołuje u nich za to prawna strona zawarcia formalnego związku małżeńskiego. Bliźnięta nie chcą podpisywać dokumentów, boją się tego rodzaju zobowiązania i mają poczucie jego nienaturalności. Mężczyzna spod znaku Bliźniąt może pozostawiać całe życie w związku otwartym, żyjąc "na kocią łapę", ale będzie bronił się rękami i nogami przed podpisaniem urzędowego "cyrografu".



Waga

Zdjęcie Mężczyzny spod znaku Wagi nigdy nie będziesz pewna. Związek budowany latami może runąć jak domek z kart / 123RF/PICSEL

Męskie wagi słyną ze swojej emocjonalnej zmienności i nieprzewidywalności. Często zmieniają zdanie, a także i uczucia. Taki mężczyzna może zapalić się do pomysłu ślubu, tylko po to, by za kilka tygodni zupełnie się rozmyślić i wycofać z własnej oferty. Ponieważ faceci spod tego znaku nie są pewni, co do stałości swoich uczuć, prawny ciężar małżeństwa, a zwłaszcza słowa przysięgi "aż do śmierci", uznają za bardzo nietrafiony pomysł, który może kiepsko się skończyć.

Czy znacie osoby, które pasują do opisów tych znaków zodiaku? Co myślicie o wierze w horoskopy? Jak często te przepowiednie okazały się trafionym opisem cudzego albo waszego charakteru?



***



