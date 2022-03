Ikea zawiesza działalność w Rosji i Białorusi. Jest oficjalnie oświadczenie

"Wojna wywarła ogromny wpływ na ludzi. Powoduje również poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw i warunkach handlu. Z tych powodów zdecydowaliśmy się tymczasowo wstrzymać naszą działalność w Rosji" - zaznaczyła Ikea w oświadczeniu na oficjalnej, angielskojęzycznej stronie.

Ikea podała również szczegóły zawieszenia działalności. Poinformowała, że decyzja dotyczy przede wszystkim całkowitego wstrzymania eksportu i importu do i z Rosji oraz Białorusi. Szwedzki producent zawiesił również całkowicie działalność wszystkich fabryk w Rosji oraz zrezygnował z dostaw od wszystkich poddostawców z obu krajów.

Tym samym Ikea dołączyła do listy światowych marek, które zdecydowały się wesprzeć Ukrainę, jednocześnie bojkotując Rosję. To dla szwedzkiego giganta bardzo poważna decyzja, ponieważ w zeszłym roku Rosja była dziesiątym pod względem wielkości rynkiem dla Ikei (ponad 1,6 mld euro przychodu). Straty z pewnością będą więc odczuwalne.

Rosjanie w panice szturmują sklepy. Nagranie stało się hitem

Ikea zawiesiła swoją działalność w Rosji z dnia na dzień. To wywołało panikę społeczeństwa. Klienci od razu pojechali na zakupy, by zdążyć przed zamknięciem poszczególnych punktów. Nagrania niewyobrażalnie długich kolejek do kas i oblężonych sklepów obiegły media społecznościowe i stały się viralami. Widać na nich, jak przejęci i wystraszeni Rosjanie wkładają do koszyków dosłownie wszystko, co tylko wpadnie im w ręce. Niespokojni klienci przeciskają się przez tłumy, chwytając nawet kartony oraz plastikowe pojemniki.

Sklepy Ikea, zgodnie z zapowiedzią, miały przestać działać 4 marca - tak też się stało. Dziś żaden z punktów nie jest już czynny.

