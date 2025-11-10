Ta łamigłówka to idealny test na bystrość i spostrzegawczość. Wydaje się banalna, dopóki nie zaczniesz się nad nią naprawdę zastanawiać. Uważaj, bo wystarczy jeden przeoczony szczegół, by wszystko poszło nie tak. Gotowy sprawdzić, jak dobrze myślisz pod presją? Na wykonanie ćwiczenia masz tylko 10 sekund. Spójrz na poniższe polecenie i do dzieła.

Znalazłeś wszystkie bociany? Świetna robota! To dowód na to, że masz bystry umysł, sokoli wzrok potrafisz szybko łączyć fakty. A jeśli tym razem zagadka okazała się trudniejsza, nic straconego - koncentracja nie zawsze jest na najwyższym poziomie. Zmęczenie, stres czy po prostu gorszy dzień mogą mieć na to wpływ. Dziękujemy za udział w zabawie. Na grafice poniżej zobaczysz, gdzie zostały ukryte wszystkie ptaki. Niektóre z nich są naprawdę maleńkie, więc łatwo je przeoczyć. Dziękujemy za udział w zabawie.