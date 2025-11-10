Ile bocianów udało się do ciepłych krajów? Ekstremalny test na spostrzegawczość

Karolina Woźniak

Pytanie jest jedno: Ile bocianów poleciało do ciepłych krajów? Ale by poznać odpowiedź, trzeba uważnie przeanalizować każdy szczegół. Tu liczy się spostrzegawczość i odrobina sprytu. Nie ufaj pierwszemu wrażeniu, bo to właśnie ono najczęściej prowadzi na manowce.

Ekstremalnie trudny test na spostrzegawczość. Czy twoje bystre oko cię nie zawiedzie?
Ekstremalnie trudny test na spostrzegawczość. Czy twoje bystre oko cię nie zawiedzie?

Test na bystre oko. Doliczysz się wszystkich bocianów?

Ta łamigłówka to idealny test na bystrość i spostrzegawczość. Wydaje się banalna, dopóki nie zaczniesz się nad nią naprawdę zastanawiać. Uważaj, bo wystarczy jeden przeoczony szczegół, by wszystko poszło nie tak. Gotowy sprawdzić, jak dobrze myślisz pod presją? Na wykonanie ćwiczenia masz tylko 10 sekund. Spójrz na poniższe polecenie i do dzieła.

Na wyspę udała się grupa bocianów. Twoim zadaniem jest policzenie wszystkich ptaków.
Piasek, kilka bocianów stojących blisko brzegu, błękitne morze z dryfującym statkiem oraz przelatujący samolot. Na pierwszym planie rośliny tropikalne. W tle kilka lecących ptaków oraz jasne, słoneczne niebo.
Test na spostrzegawczość

Prawidłowe rozwiązanie

Znalazłeś wszystkie bociany? Świetna robota! To dowód na to, że masz bystry umysł, sokoli wzrok potrafisz szybko łączyć fakty. A jeśli tym razem zagadka okazała się trudniejsza, nic straconego - koncentracja nie zawsze jest na najwyższym poziomie. Zmęczenie, stres czy po prostu gorszy dzień mogą mieć na to wpływ. Dziękujemy za udział w zabawie. Na grafice poniżej zobaczysz, gdzie zostały ukryte wszystkie ptaki. Niektóre z nich są naprawdę maleńkie, więc łatwo je przeoczyć. Dziękujemy za udział w zabawie.

Plaża z palmami, trzema bocianami na piasku i jednym w locie, samolotem w powietrzu oraz statkiem na morzu, całość uzupełniona o strzałki i liczby wskazujące elementy do policzenia w różnych częściach ilustracji.
Poprawne rozwiązanie

