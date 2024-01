Spis treści: 01 Ile trzeba mieć lat pracy do najniższej emerytury? Przepisy mówią jasno

Ile trzeba mieć lat pracy do najniższej emerytury? Przepisy mówią jasno

Zgodnie z reformą z 1 października 2017 roku powszechny wiek emerytalny dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku wyznaczono na 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Chcąc otrzymać świadczenie emerytalne należy jednak odprowadzać również składki.

Od 1999 roku wystarczy przepracować choćby jeden dzień, z którego odprowadzona zostanie składka do ZUS-u. W praktyce oznacza to, że nie ma minimalnego limitu lat, które należy przepracować, by otrzymać pieniądze. W rzeczywistości jednak, aby otrzymać prawo do gwarantowanej minimalnej emerytury, kobiety udokumentować muszą 20 lat stażu pracy, zaś mężczyźni 25 lat. To uprawnia do pobrania najniższego świadczenia.

Ile wynosi najniższa emerytura netto? Tyle trafia na konta seniorów

Obecnie minimalną emeryturą zagwarantowaną przez państwo jest kwota 1588,44 zł brutto. Wypłata na rękę, to znaczy po odliczeniu składki zdrowotnej, daje kwotę 1445,48 zł netto. Wkrótce jednak ta kwota nieznacznie wzrośnie. W marcu dojdzie bowiem do waloryzacji emerytur. Co się zmieni?

Ile najniższa emerytura 2024 netto? Wkrótce zmiany

15 stycznia Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące ubiegłorocznej inflacji. Dzięki temu emeryci poznali minimalną wysokość najbliższej waloryzacji emerytur. Ta wyniesie minimalnie 11,9 proc. Oznacza to, że od 1 marca 2024 roku emerytury wzrosną o co najmniej 11,9 proc.

Waloryzacja może jednak okazać się nieznacznie wyższa. W lutym rząd poda bowiem informacje o wzrośnie przeciętnego wynagrodzenia. Ostatecznie wskaźnik waloryzacji emerytur może wynieść więc około 12,1 proc. Co to oznacza dla emerytów?

Jeśli wskaźnik waloryzacji osiągnie prognozowane 12,1 proc. na konta seniorów, w ramach najniższej emerytury, wpływać będzie niemal 1781 zł brutto. W przybliżeniu będzie to 1620 zł netto. Te kwoty oznaczałyby wzrost wysokości minimalnego świadczenia emerytalnego o około 175 zł.

