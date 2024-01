Spis treści: 01 Kto może spodziewać się dodatkowych pieniędzy? Warunki zwrotu podatku

Kto może spodziewać się dodatkowych pieniędzy? Warunki zwrotu podatku

Osoby, które otrzymują niższe emerytury i renty, mają szansę na zwrot nadpłaconego podatku. Kluczowym warunkiem jest, aby roczne świadczenie nie przekroczyło 30 tysięcy złotych. W praktyce oznacza to, że wszyscy emeryci i renciści, których miesięczne świadczenie w 2023 roku nie przekroczyło 2500 zł, mogą liczyć na zwrot pobranej zaliczki na PIT.

Niestety, emeryci, którzy przez rok dostawali wyższą emeryturę i przekroczyli ten próg, nie kwalifikują się do zwrotu podatku.

Ile wyniesie zwrot podatku i kiedy można się go spodziewać?

Kwota zwrotu podatku będzie zależna od wysokości podstawowego świadczenia. Najwięcej jednak dostaną ci, których emerytura brutto wynosiła 2100 złotych. Te osoby mogą liczyć na nawet 413 zł.

Oto wysokość zwrotu w zależności od wysokości świadczenia:

500 - 1000 zł brutto emerytury - 78 - 149 zł zwrotu

1100 - 1500 zł brutto emerytury - 173 - 269 zł zwrotu

1600 - 2000 zł brutto emerytury - 293 - 389 zł zwrotu

2200-2400 zł brutto emerytury - 360 - 120 zł zwrotu

Emeryci, którzy spełniają warunki do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury, mogą się go spodziewać w drugiej połowie lutego 2024 roku. Procedura wypłaty zwrotów zaliczek na podatek od tych świadczeń przebiegnie automatycznie, co oznacza, że emeryci nie będą musieli składać dodatkowych wniosków czy oświadczeń.

Zdjęcie Największą kwotę zwrotu podatku otrzymają emeryci i renciści, których świadczenie miesięczne nie przekroczyło 2100 złotych brutto / Marek Bazak / East News

Trzynasta emerytura w 2024. Co o niej wiemy?

Wysokość trzynastej emerytury jest zawsze ustalana na początku roku i zależy od poziomu emerytury minimalnej oraz waloryzacji. Zgodnie z obowiązującą ustawą, trzynasta emerytura w 2024 roku, wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w marcu-kwietniu, wyniesie tyle samo co najniższa emerytura w tym samym roku.

Najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego, pokazują, że wzrost cen w 2023 roku wyniesie 11,4%. To właśnie ten wskaźnik może wpłynąć na waloryzację emerytur, którą podejmie nowy rząd. W przypadku zastosowania tego wskaźnika minimalna emerytura, a także 13. w 2024 roku wyniosłaby 1 769,52 zł.

Jednakże dokładna wysokość 13. emerytury nie jest jeszcze znana.

Zdjęcie Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego 13. emerytura w 2024 może wynieść nawet 1 769,52 zł / 123RF/PICSEL

Terminy wypłaty trzynastek. Kiedy można spodziewać się dodatkowego świadczenia

Pierwsze trzynaste emerytury trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi 2024 roku. To dobra wiadomość dla seniorów, którzy będą mogli skorzystać z dodatkowych środków na okres świąteczny.