Wzrost cen posiłków w pociągach

Wars, czyli przedsiębiorstwo, które prowadzi catering w pociągach, umożliwia pasażerem zjedzenie posiłku podczas podróży.

Z usług można skorzystać w wagonach restauracyjnych, barowych, sypialnych oraz kuszetkach. Poza tym Wars oferuje skorzystanie z mobilnych wózków, czyli tzw. mini barów.

Podróżni, którzy nie zabierają ze sobą w podróż wcześniej przygotowanego jedzenia, chętnie korzystają z usług Warsu. Okazuje się, że w ciągu kilku miesięcy ceny znacznie podskoczyły, a zjedzenie posiłku w pociągu kosztuje niemałe pieniądze. Cennikowi postanowił przyjrzeć się bliżej "Fakt" i pokazać jakie zmiany zaszły w ostatnim czasie.

Szalejąca inflacja i drożyzna wielu Polakom spędza sen z powiek. Wzrost cen produktów spożywczych, energii oraz innych rzeczy i usług dla wielu jest niemałym problemem. Dość często tematem dyskusji, chociażby w mediach społecznościowych są "paragony grozy".

Najwięcej się o nich mówi w kontekście urlopów. Głośno było o nich latem, gdy Polacy wypoczywali nad Morzem Bałtyckim. Nie tak dawno informowaliśmy również o cenach w polskich górach i paragonie, który zaskoczył jedną z urlopowiczek.

Zdjęcie Okazuje się, że zjedzenie posiłku w pociągu kosztuje niemałe pieniądze / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Ile kosztują posiłki w Warsie?

Według doniesień "Faktu" większość dań w Warsie podrożała o mniej więcej 2-3 złote. Przykładowo jajecznica z pieczywem obecnie kosztuje 19,50 zł, a jeszcze osiem miesięcy temu była tańsza o 2,50 zł. W maju trzy racuchy z jabłkami i jogurtem kosztowały 19 zł, a teraz pasażerowie muszą za nie zapłacić 22,50 zł.

Poza tym w górę poszły ceny kanapek. Wcześniej ceny, w zależności od rodzaju, wahały się od 10 do 17 zł. Teraz jest to przedział od 11 do 19 zł.

W przypadku dań obiadowych ceny wyglądają zupełnie inaczej. Cena za zestaw składający się z kotleta schabowego, ziemniaków oraz surówek wzrosła o 10 proc, a więc obecnie taki obiad kosztuje 38,50 zł.

Chcąc zjeść siedem pierogów podczas podróży, trzeba się liczyć z kosztem 28,50 zł. W tym przypadku cena podskoczyła o 2,50 zł. Za pulpety w sosie grzybowym z kaszą pęczak trzeba natomiast zapłacić 34,50 zł. Poza tym "Fakt" informuje, że do góry skoczyła również cena żurku. Zamiast 14 zł teraz w cenniku widnieje 16,50 zł.

