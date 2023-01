Ceny w polskich górach

Niewielki owad kryje się w śniegu. Czym jest "pchła śnieżna"? Obecnie inflacja w Polsce spędza sen z powiek wielu osobom. Wysokie rachunki, wzrost czynszów i cen w sklepach sprawia, że w niektórych przypadkach trzeba zacisnąć pasa. Szybujące koszty nie ominęły również polskich gór. W okresie świąteczno-noworocznym, a także podczas ferii zimowych ceny idą tam znacząco w górę. Mowa nie tylko o hotelach i wyciągach, ale także restauracjach.

Wyjeżdżający w tym okresie na urlop dobrze wiedzą, że nie będzie to obojętne dla ich portfela. Okazuje się jednak, że turyści, mimo świadomości dotyczącej cen, w niektórych miejscach nie kryją zdziwienia.

W Polsce 16 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe. W tym roku jako pierwsze wolne będą miały województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie. Chociaż na razie pogoda nie zachwyca, to nie brakuje chętnych na wyjazd w góry. Co roku ceny tam są coraz wyższe i dość często padają porównania do wypoczynku w Alpach.

Warto podkreślić, że "paragony grozy" pojawiają się nie tylko zimą, ale również latem. W wakacje najgłośniej jest o cenach nad Morzem Bałtyckim, które niejednokrotnie odstraszały urlopowiczów.

Zdjęcie Co roku, mimo wzrostu cen, chętnych na pobyt w górach nie brakuje / Andrzej Zbraniecki/East News / East News

Drożyzna z polskich górach

Jak czytamy na eDziecko.pl, jedna z czytelniczek postanowiła podzielić się swoim doświadczeniem z pobytu w górach. Podkreśliła, że nie był to jej pierwszy wyjazd i widziała już wiele rzeczy. Kobieta wybrała się z córką do jednej z popularniejszych restauracji, gdzie jak zwykle większość stolików była zajęta. Zamówiła m.in. frytki, do których po chwili poprosiła również o ketchup.

Turystka musiała się o niego dopominać dwa razy. Gdy go dostała, było już za późno, bo przekąska została zjedzona. Kobieta była zdziwiona nie tylko zachowaniem obsługi, ale także paragonem, który dostała. Okazało się, że za ketchup policzono 4, 50 zł. Trzeba podkreślić, że to prawie połowa ceny zamówionych frytek.

