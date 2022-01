Remigiusz Mróz w styczniu skończy 35 lat. Swoją oficjalną karierę pisarską zaczął w 2013 roku, kiedy jako świeżo upieczony absolwent studiów prawniczych wydał pierwszą książkę "Wieża milczenia". Ten moment można bezsprzecznie uznać za początek jego niezwykłego powodzenia na rynku polskiej książki. Sukces nie tylko ucieszył autora, ale był przede wszystkim motywacją do ciężkiej pracy. Remigiusz Mróz otwarcie przyznaje, iż jest pracoholikiem, który niemal nieustannie pisze. W rozmowie z "Elle Man" wspomniał, że swój pierwszy milion zarobił już w 2016 roku. Ile ma na koncie dzisiaj?

Reklama

Remigiusz Mróz: pierwszą książkę napisał już w podstawówce

"Literacki celebryta", bo tak w środowisku pisarzy traktowany jest Remigiusz Mróz, urodził się 15 stycznia 1987 roku w Opolu. Już w młodości podejmował pierwsze próby literackie. Jak wspominał w rozmowie z opolskim oddziałem "Gazety Wyborczej" pierwszą książkę napisał w podstawówce. "Pierwsze próby podejmowałem w trzeciej klasie podstawówki, pisząc "książkę" o zwierzętach obdarzonych supermocami, zatytułowaną "Super-Świniak". W gimnazjum wybrałem się na rubieże kosmosu za sprawą pozycji, którą szumnie nazwałem "Dziennikami międzygwiezdnymi" - pisałem je w narracji pierwszoosobowej, więc frajda była niebywała. Mam ten tekst do dzisiaj, choć nie ma wiele do czytania, całość zamknęła się na kilku stronach. Zaraz potem popełniłem coś zbliżonego do Harry'ego Pottera, jakkolwiek bohaterowie nie zgłębiali tajemnych zaklęć, ale języki programowania — z tego, co pamiętam, chodziło o pierwszą w Polsce szkołę hakerów" - mówił Remigiusz Mróz.

Podejmując decyzję o dalszym rozwoju, zdecydował się na studia prawnicze. Pierwsze pieniądze zarobił właśnie w tym okresie. Jak wspominał w rozmowie z "Elle Man" kilkaset złotych wpadło do jego studenckiego portfela za artykuł pt. "Rząd mniejszościowy", który ukazał się w "Przeglądzie Sejmowym". "Numer pierwszy, rok 2013, gdyby ktoś był zainteresowany. Parlamentarzyści nie byli" — mówił.

Zostać ekspertem w zakresie prawa czy porzucić wszystko i zostać pisarzem?



W trakcie studiów Remigiusz Mróz był zapalonym czytelnikiem książek kryminalnych. Wciąż mu jednak czegoś w nich brakowało. Wtedy też postanowił, że stworzy taką, która zadowoli przede wszystkim jego samego. W ten sposób powstała powieść "Wieża milczenia". Debiutancką książkę Mroza wydrukowano w nakładzie 3 tys. egzemplarzy. Dla autora był to sygnał do postawienia sobie pytania — zostać ekspertem w dziedzinie prawa czy porzucić wszystko i zostać pisarzem?

Odważna decyzja zapadła dość szybko i nie była zaskoczeniem dla nikogo. W momencie wydania pierwszej książki Remigiusz Mróz był w trakcie doktoratu. Wraz z propozycją prowadzenia wykładów na uczelni pojawiła się szansa na stabilną pracę. Zrezygnował, stawiając sobie jednocześnie dwa warunki — jeśli książki nie wypalą, wraca na uczelnię. Kolejnym postanowieniem była codzienna praca — miał pisać każdego dnia, nie robiąc nic innego. Opłaciło się.

Remigiusz Mróz: pisze 360 dni w roku, a książki wydaje co ... trzy miesiące!

Remigiusz Mróz od samego początku swojej pisarskiej kariery narzucił sobie niezwykle surowy rygor pracy. Pisze niemal 360 dni w roku, wydając książki średnio co trzy miesiące! To sprawiło, że jeszcze przed 30 urodzinami na koncie pisarza zapisano 30 tytułów książek.

Tymczasem na początku 2022 roku na platformie Player zadebiutował kolejny serial na podstawie powieści Mroza. "Tajemniczy mężczyzna organizuje swoiste igrzyska śmierci i zaprasza wszystkich do wirtualnego uczestnictwa w krwawym show" - to fabuła "Behawiorysty" z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Wcześniej hitem TVN była ekranizacja innej książki Mroza — serial "Chyłka".

Ile zarabia Remigiusz Mróz?

Książki Mroza drukowane są obecnie w liczbie 100 tys. kopii. Wydawane są nie tylko w Polsce. Za granicą na ich postawie powstają scenariusze filmów i seriali. Dziś Remigiusz Mróz ma na swoim koncie ponad 40 książek.

Swój pierwszy milion zarobił już w 2016 roku. W 2021 roku tygodnik "Wprost" oszacował zarobki autora na ponad 5 mln złotych.

Jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej, od dwóch lat Remigiusz Mróz jest najchętniej czytanym przez Polaków autorem książek.

***

Zobacz także:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dołącz do akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc"! INTERIA.PL

Krzyżtopór: zamek pełen okultystycznych symboli

W Hiszpanii zwierzęta są prawnymi członkami rodziny. Jak wygląda to w Polsce?

W trosce o środowisko. Koniec z pakowaniem warzyw i owoców w plastik we Francji