Uczucie swędzenia skóry głowy zazwyczaj kojarzymy z suchym powietrzem zimą, niewłaściwym szamponem albo łupieżem. Tymczasem wiele osób z Hashimoto skarży się na przewlekłe swędzenie głowy, które pojawia się mimo prawidłowej pielęgnacji . Często towarzyszy mu przesuszenie skóry, podrażnienie, a nawet miejscowe złuszczanie naskórka. Dlaczego tak się dzieje? Hashimoto to choroba autoimmunologiczna, która wpływa na działanie całego układu hormonalnego, w tym na pracę gruczołów łojowych i potowych. Przy niedoczynności tarczycy - do której Hashimoto często prowadzi - skóra staje się sucha, cieńsza, mniej elastyczna i bardziej podatna na podrażnienia.

Jeśli zauważasz, że brwi zaczynają się przerzedzać - przede wszystkim na końcach, w okolicach skroni - to może być cichy sygnał problemów z tarczycą. Wypadanie brwi w tej części twarzy to objaw znany lekarzom jako "objaw Hertoghe'a". Jest charakterystyczny właśnie dla niedoczynności tarczycy, w tym Hashimoto.

Dlaczego brwi, i to akurat na końcach? Skóra w tej okolicy jest bardzo cienka, a cebulki włosów wyjątkowo wrażliwe na wahania hormonów. Hormony tarczycy wpływają bezpośrednio na cykl wzrostu włosa - jego tempo , długość fazy wzrostu i jakość keratyny. Gdy ich poziom spada, włosy (również brwi) przechodzą szybciej w fazę wypadania. Ten objaw bywa długo niezauważony, zrzucony na karb "urody" albo wieku. Tymczasem to jeden z bardziej charakterystycznych znaków, że warto sprawdzić poziom TSH, FT3 i FT4, a także przeciwciała anty-TPO.

1. Zimne dłonie i stopy przez cały rok

Zaburzenia termoregulacji to częsty objaw niedoczynności tarczycy. Osoby chore na Hashimoto często skarżą się, że mają lodowate stopy i dłonie nawet latem. To efekt spowolnionego krążenia i niskiego metabolizmu komórkowego.

2. Uczucie "guli" w gardle lub chrypka

Hashimoto może prowadzić do powiększenia tarczycy, czyli tzw. wola. Choć niewielkie zmiany są często niewidoczne z zewnątrz, pacjenci mogą odczuwać ucisk, trudności w przełykaniu lub uczucie przeszkody w gardle. Chrypka i zmiana barwy głosu także nie są rzadkością.

3. Problemy z pamięcią i skupieniem

Często mylone z objawami depresji lub starzenia się. Hashimoto wpływa na tzw. "mgłę mózgową" - uczucie zamglenia myśli, trudności w koncentracji, wolniejsze kojarzenie faktów. To nie kwestia lenistwa, a zaburzonego metabolizmu w mózgu.

4. Problemy z miesiączką i libido

U kobiet z chorobą Hashimoto może objawiać się poprzez zaburzenia cyklu miesiączkowego - obfite, nieregularne, a czasem zanikające miesiączki. Obniżone libido również może mieć związek z niedoborem hormonów tarczycy.