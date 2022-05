Zazwyczaj wiek partnera, z którym chcemy się związać, nie jest kluczowym kryterium podczas podjęcia decyzji o wspólnym życiu, jednak z pewnością nie jest obojętny. Żyjemy w czasach, gdy kilkunastoletnie lub nawet kilkudziesięcioletnie różnice między partnerami przestają nas szokować. Dużo mówi się o tym, że szczęśliwe małżeństwa nie opierają się wyłącznie na podobieństwie w metryce urodzenia.

Choć różnica wieku nie jest przeszkodą w zawieraniu związków, to naukowcy mają na ten temat zgoła odmienne zdanie.

Czy duża różnica wieku między partnerami zwiastuje katastrofę?

Naukowcy z Emory University w Atlancie postanowili zbadać, jak różnica wieku pomiędzy partnerami wpływa na ich związki. Przebadano około 3 tysięcy ochotników. Wyniki pokazały, że różnica wieku ma ogromny wpływ na trwałość związku.

Okazuje się, że największe szanse na stworzenie trwałego związku mają osoby, które są w podobnym wieku. Aż 97 proc. par tego typu nie zgłasza chęci rozstania. Jeśli różnica wieku między partnerami wynosi około pięciu lat, ryzyko rozpadu relacji wzrasta do 18 proc.. Pary, u których różnica wieku to 10 lat, obarczone są 39 proc. ryzykiem rozstania. W przypadku par, u których różnica wieku wynosi 20 lat, ryzyko rozstania sięga nawet 95 proc. Co ważne, nie ma tu znaczenia, czy starszy jest partner, czy partnerka.

Z czego wynika ta zależność?

Choć wyników badań nie można traktować jako gotowej recepty na sukces w związku, naukowcy wyjaśniają tę zależność w prosty sposób. Podobny wiek partnerów zwiększa szansę na znalezienie wspólnej płaszczyzny do porozumienia. Chodzi tutaj przede wszystkim o zainteresowania, wspólne plany, potrzeby oraz wspólne towarzystwo. Przy dużej różnicy wieku pomiędzy partnerami mogą zwiększać się różnice w trybie życia, ambicjach życiowych, najbliższych planach oraz codziennych nawykach.

Praktyka pokazuje jednak, że najważniejsze są uczucia, empatia i umiejętność zrozumienia potrzeb swoich oraz swojego partnera. Wówczas nawet spora różnica wieku przestaje odgrywać główną rolę w relacji.