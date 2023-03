Imię pięknych i inteligentnych kobiet. W PRL-u było hitem

Życie i styl

Agata to imię żeńskie znane już w czasach starożytnych, na początku naszej ery. Do Polski przybyło prawie tysiąc lat później, ale zostało na naszych ziemiach na dobre i funkcjonuje do dzisiaj. Co oznacza imię Agata? Kiedy Agata obchodzi imieniny?

Zdjęcie Co oznacza imię Agata? / 123RF/PICSEL