Osoby zainteresowane ezoteryką, wierzą, że na naszą osobowość wpływ wywierać mogą nie tylko znaki zodiaku , ale również imiona, które nosimy

, ale również imiona, które nosimy Astrolodzy twierdzą, że pewne cechy charakteru zostają nam przypisane wraz z imieniem, a odbija się również na tym, w jaki sposób odbierają nas osoby w naszym otoczeniu

Uważa się nawet, że ludzie nazwani w konkretny sposób, mogą być uznawani za bardziej atrakcyjnych. Przedstawiamy więc trzy imiona damskie i męskie, które ponoć przyciągają płeć przeciwną jak magnes

Znaczenie imion a atrakcyjność. Jakie jest powiązanie?

Na atrakcyjność potencjalnego partnera wpływa wiele różnych czynników. Oczywiście zawsze bierzemy pod uwagę wygląd. Na dłuższą metę ważniejsze wydają się jednak energia i sposób zachowania drugiej osoby, które nas do niej przyciągają lub wręcz przeciwnie - odpychają.

Osoby zainteresowane astrologią wierzą w to, że symbolika imienia może znajdować odbicie w naszym zachowaniu na podobnej zasadzie jak znak zodiaku, ponieważ podświadomie przyjmujemy cechy i zachowania charakterystyczne dla znaczenia danego imienia.

Ponadto trudno nie zauważyć, że niektóre imiona brzmią bardziej zmysłowo niż inne, lub już na pierwszy rzut oka kojarzą nam się pozytywnie, dzięki czemu bez problemu przyciągają do nas płeć przeciwną. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Najbardziej atrakcyjne imiona żeńskie. Te kobiety przyciągają jak magnes

Tym paniom nie brakuje klasy i wdzięku. Gdziekolwiek się pojawiają, szybko roztaczają wokół swój nieoparty urok. Za najbardziej atrakcyjne imiona żeńskie , które budzą pozytywne skojarzenia u płci przeciwnej, uznaje się między innymi imiona takie jak:

Julia

Już samo znaczenie imienia Julia oznaczającego "piękny kwiat", wskazuje, że jest to kobieta subtelna, o ogromnym wdzięku i młodym duchu. Na pierwszy rzut oka wydaje się ona niewinna, romantyczna i niezwykle tajemnicza, co przyciąga do niej mężczyzn jak magnes.

Wielu panów uznaje Julie za idealne kandydatki na żonę z uwagi na ich lojalność, opanowanie i taktowność, z którą potrafią dyskutować na każdy temat. Kobiety o tym imieniu są ciekawe świata i inteligentne, lecz nie narzucają innym własnego zdania.

Sara

Kolejna przedstawicielka płci pięknej, której nie brak adoratorów to Sara, której imię po hebrajsku oznacza księżniczkę. Ma ona w sobie coś naprawdę królewskiego. Może jest to jej charyzma, a może dobre serce i poszanowanie dla innych ludzi. W każdym razie, przebywając w jej towarzystwie, można poczuć się naprawdę wyjątkowo.

Sara ma silną osobowość. Jest możne nawet nieco wyniosła, jednak mężczyźni uwielbiają jej niezależność i przedsiębiorczość. To kobieta do tańca i do różańca, która we wszystko, co robi, angażuje się na sto procent. Znakomita kochanka, a zarazem świetna żona i matka.



Zdjęcie Kobiety o imieniu Sara są świadome swych atutów

Magdalena

Na liście zmysłowych imion damskich z pewnością uwzględnić należy również Magdalenę . Kobieta, która nazywa się w ten sposób, jest osobą pewną siebie, otwartą na ludzi i przyjacielską. Nie brakuje jej seksapilu, którym przyciąga do siebie płeć przeciwną.

Magdalena stale stara się poszerzać swoją wiedzę z różnych dziedzin, dlatego zawsze jest z nią, o czym porozmawiać i potrafi znaleźć wspólny język z wieloma osobami. Potrafi również wyjść z inicjatywą, zapraszając mężczyznę na randkę i wie, jak podkreślić swe wdzięki niebanalną stylizacją. Jest czarująca i świadoma swej wartości.



Najbardziej atrakcyjne imiona męskie. To panowie pociągający i pełni pasji

Charyzmatyczni, inteligentni i pewni siebie. Od taki panów, aż trudno jest oderwać wzrok, gdy brylują w towarzystwie. Mężczyźni o tych imionach uznawani są za niezwykle pociągających. Oto najbardziej atrakcyjne imiona męskie.

Marek

Marek jest urodzonym wojownikiem . Wrodzona siła charakteru i nieco buntownicza natura przyciągają kobiety, o których inni mężczyźni mogą jedynie pomarzyć. Jest ambitny i uparcie dąży do wyznaczonego celu, co również jest niezwykle atrakcyjną cechą.

Pan o takim imieniu zawsze przyciąga uwagę. To lider grupy, któremu nie brak kreatywności nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Ma spore wymagania co do idealnej partnerki, jednak nie ma się czemu dziwić. Jest zaradny i charyzmatyczny, a wrodzony optymizm sprawia, że życie z nim wydaje się dziecinnie proste.



Zdjęcie Mężczyzna o imieniu Marek to "wojownik" zawsze gotowy starać się o wymarzoną kobietę / 123RF/PICSEL

Kolejny pan, który z reguły nie może opędzić się od kobiet to Nikodem. Ten mężczyzna na pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie nieco chłodnego i zapatrzonego w siebie. Tak naprawdę jednak jest realistą o złotym sercu, który gotów jest przychylić swej partnerce nieba. Jest odpowiedzialny, więc można mu w pełni zaufać.

Mężczyzna o imieniu Nikodem nie waha się wyciągnąć pomocnej dłoni do bliźnich w potrzebie. Na co dzień jest raczej ostrożny i delikatny, a w łóżku staje się pełny pasji, co czyni go rewelacyjnym kandydatem na męża.



Atrakcyjne imię męskie, którego z pewnością nie może tutaj zabraknąć to Przemysław, czyli człowiek energiczny i bardzo błyskotliwy. Ten mężczyzna ma do siebie ogromny dystans i zaraża wszystkich wokół swym poczuciem humoru. Większość pań czuje się rewelacyjnie w jego towarzystwie, ponieważ zawsze dba o ich dobre samopoczucie. Potrafi prawić komplementy jak mało kto.

Można powiedzieć, że to dusza towarzystwa. Przemysław zawsze jest otwarty na poznawanie nowych ludzi, więc to świetny kompan przyjaciel i kompan do wyjścia na miasto. Wierność nie jest może jego najmocniejszą stroną, jednak zakochany pozostaje troskliwy i lojalny wobec swej drugiej połowy.

