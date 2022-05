Imiona potrafią wiele o nas powiedzieć. Zdradzają naszą osobowość i nie raz mają w pływ na przebieg naszej kariery czy życia uczuciowego.

Oto lista imion, które przynoszą ich posiadaczom pecha.

Patrycja - ściąga na siebie zniszczenie

Patrycja lubi być w centrum uwagi. Chciałaby błyszczeć - nawet jeśli nie ma powodów do chluby, znajdzie taki, żeby umniejszyć innym i wybić się na ich tle. Jest oschła, zadufana w sobie i arogancka. Za to uwielbia pracować i wykazywać się przed szefem osiągnięciami. Ze względu na swój charakter sama ściąga na siebie nieprzyjazne nastawienie współpracowników, którzy chętnie będą podkładać jej kłody pod nogi. Nie ma też szczęścia w miłości, ale często umawia się na niezobowiązujące spotkania z mężczyznami.

Reklama

Sprawdź: Mężczyźni o tych imionach mogą być najgorszymi partnerami

Artur - ma miękkie serce

Artur jest introwertykiem, woli spędzać czas w samotności, ale kiedy ktoś go potrzebuje, zawsze chętnie pomoże. Niestety jest z tego powodu wykorzystywany. Choć lubi poszerzać swoje umiejętności i jest specem w wielu dziedzinach, ludzie widzą w nim tylko łatwy do wykorzystania cel. To właśnie dlatego nie lubi spotkań w grupach, a przyjaciół dobiera ostrożnie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv

Zobacz również: Z kobietami o tych imionach lepiej nie zadzierać

Barbara - pozwala się tłamsić

Barbara uwielbia podróżować i spędzać aktywnie czas, ale nie potrafi zawalczyć o swoje. Jest bardzo wyrozumiała dla znajomych, przez co pozwala się tłamsić. Choć lubi czuć się samodzielna, często pozwala, aby to inni podejmowali za nią decyzje.

Józef - fałszywy

Zdjęcie Józef to człowiek staroświecki, który nie rozumie zmieniającego się świata i z tego powodu ciągle szuka okazji do ponarzekania / 123RF/PICSEL

Józef chętnie przeniósłby się do przeszłości, bo uważa, że kiedyś było lepiej. Lubi, gdy ludzie przystosowują się do niego, kiedy ma kim rządzić, dlatego na żonę wybiera zazwyczaj szarą myszkę. Znajomości zawiera podstępem - udając miłego, a dopiero później ukazuje prawdziwe oblicze. To imię może przynieść pecha nie tylko posiadaczowi, ale również jego bliskim i znajomym.