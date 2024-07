Emil to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Powstało w nawiązaniu do nazwiska rzymskiego rodu Emiliuszów. Słowo aemulor, od którego się wywodzi, oznacza rywalizujący.

Jakim człowiekiem jest mężczyzna o imieniu Emil? Choć cechuje go życiowa ostrożność, to niekiedy przegrywa ona z ciekawością świata. Mocno liczy na szczęście, które pozwoli wyzwolić go z dołka i gorszego okresu w życiu osobistym lub zawodowym. Szybko wycofuje się w cień w obliczu zagrożenia. Ceni sobie swobodę, ma dobrą wyobraźnię, ale boi się oceny innych.

Emil to numerologiczna trójka. Co to oznacza? Jest optymistycznie nastawiony do życia, ceni sobie harmonię i możliwość utrzymania wewnętrznego spokoju.