IMO, boomer i zodiakara: Jak zrozumieć nastolatka w 2021?

Komunikacja z młodzieżą nie sprawia Ci żadnego problemu? Bez trudu zrozumiesz każdego nastolatka? Jeśli tak, to nie będziesz mieć problemu ze zrozumieniem zdania: “IMO nie każdy boomer to foliarz, ale każdy jest trochę cringowy i mrozi mnie". Jeśli zaś nie znasz wszystkich słów tej wypowiedzi, to warto zapoznać się z listą 20 najpopularniejszych pozycji plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2021.

Młodzieżowa Słowa Roku 2021

Baza — to wyraz pozytywnych emocji i aprobaty.

— to wyraz pozytywnych emocji i aprobaty. Boomer — to osoba urodzona w latach 40,50 i 60, czyli przedstawiciel pokolenia baby boom.

— to osoba urodzona w latach 40,50 i 60, czyli przedstawiciel pokolenia baby boom. Cringe — słowo zapożyczone z języka angielskiego oznaczające żenadę.

— słowo zapożyczone z języka angielskiego oznaczające żenadę. Esse — słowo wyrażające pozytywny stosunek do osób i sytuacji lub po prostu: łatwy.

— słowo wyrażające pozytywny stosunek do osób i sytuacji lub po prostu: łatwy. Ez — skrót od angielskiego “easy", czyli łatwy.

— skrót od angielskiego “easy", czyli łatwy. Foliarz — antyszczepionkowiec lub zwolennik teorii spiskowych.

— antyszczepionkowiec lub zwolennik teorii spiskowych. Gituwa — wyraz pozytywnej oceny od git, czyli świetnie.

— wyraz pozytywnej oceny od git, czyli świetnie. IMO — kolejny skrót z języka angielskiego od słów “in my opinion", co można przetłumaczyć: “moim zdaniem".

— kolejny skrót z języka angielskiego od słów “in my opinion", co można przetłumaczyć: “moim zdaniem". Kox bądź koks — kiedyś oznaczało kokainę lub osobę intensywnie trenującą na siłowni. Nastolatkowie w 2021 r. używają tego słowa jako zamiennika "świetnie".

bądź — kiedyś oznaczało kokainę lub osobę intensywnie trenującą na siłowni. Nastolatkowie w 2021 r. używają tego słowa jako zamiennika "świetnie". Mrozi — reakcja na żenujące zdarzenia.

— reakcja na żenujące zdarzenia. Naura — skrót od "na razie".

— skrót od "na razie". Oddaje , czyli opłaca się

, czyli opłaca się Pogchamp — wyraża aprobatę, zaskoczenie, ale także radość i zadowolenie, pierwotnie był to emotikon z serwisu Twitch.

— wyraża aprobatę, zaskoczenie, ale także radość i zadowolenie, pierwotnie był to emotikon z serwisu Twitch. Rel — skrócona wersja angielskiego “relatable", czyli relatywnie. Dla polskiej młodzieży rel oznacza myśleć i czuć tak samo jak interlokutor.

— skrócona wersja angielskiego “relatable", czyli relatywnie. Dla polskiej młodzieży rel oznacza myśleć i czuć tak samo jak interlokutor. Sheesh — wyraża zdziwienie.

— wyraża zdziwienie. Sus — od angielskiego “suspicious", czyli "podejrzany". Skrót często używany przez osoby grające w Among Us.

— od angielskiego “suspicious", czyli "podejrzany". Skrót często używany przez osoby grające w Among Us. Sześćdziesiona — słowo nawiązuje do artykułu 60 kodeksu karnego mówiącego o złagodzeniu kary dla przestępcy, która ujawni ważne informacje dotyczące pozostałych sprawców. Słowo oznacza donosiciela.

— słowo nawiązuje do artykułu 60 kodeksu karnego mówiącego o złagodzeniu kary dla przestępcy, która ujawni ważne informacje dotyczące pozostałych sprawców. Słowo oznacza donosiciela. Śpiulkolot — miejsce do spania. Słowo swoje początki ma w popularnych memach.

— miejsce do spania. Słowo swoje początki ma w popularnych memach. Twoja stara — w ten sposób nastolatek odpowie na niewygodne dla niego pytanie.

— w ten sposób nastolatek odpowie na niewygodne dla niego pytanie. Zodiakara — dziewczyna wierząca w astrologię i często wspominająca o znakach zodiaku.

Głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 potrwa do 30 listopada, a na początku grudnia poznamy najpopularniejszy wyraz mijających dwunastu miesięcy.



