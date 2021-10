​Jesieniara. Na czym polega ten trend?

Jesieniary to po prostu widoczne w mediach społecznościowych - zwłaszcza na Instagramie i TikToku - fanki jesieni. W 2019 roku "jesieniara" zajęła drugie miejsce w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku, przegrywając tylko z "alternatywką".

Mimo że trendy zmieniają się dość szybko, możliwe, że po ubiegłorocznej pandemii, kiedy trudno było cieszyć się kultową pumpkin spice latte w przyjemnej kawiarni w mieście - co jest jednym ze znaków rozpoznawczych wszystkich jesieniar - instagramowe jesieniarstwo przybierze na sile w 2021.

Jesieniara. Kto to jest?

Jesieniara to osoba, która celebruje jesień. Nie narzeka na chłodniejsze temperatury i kapryśną pogodę - i tak czuje się wtedy lepiej niż podczas upalnego lata. Nawet jeśli miewa spadki nastroju i wpada czasem w melancholię, lubi ten stan. Poza tym jeśli jest mgła i pada, można bez wyrzutów sumienia włożyć grube skarpetki, sięgnąć po szarlotkę lub dyniowe ciasto, zakopać się pod miękkim kocem z długą powieścią lub ulubionym serialem (jesieniary często wymieniają tu "Kochane kłopoty") i pić kakao z piankami lub gorącą czekoladę. Ewentualnie herbatę z cynamonem, goździkami i pomarańczą.

Jesieniary kochają też spacery - zwłaszcza po parku, który przybiera już jesienne barwy i otulają go miękkie promienie słońca. Jak wyznają, dzieląc się tym pod zdjęciami i filmikami na TikToku, jesień daje im ogromną radość i poczucie wewnętrznego spokoju.

Jesieniara bez tego się nie obędzie! Domowe must have!

Przytulny - przede wszystkim taki jest dom każdej jesieniary. Wygodny fotel lub kanapa, na której będzie można poleżeć pod grubym kocem na poduszce. Jesieniary kochają klimat hygge, dlatego nie obejdzie się bez rozproszonego światła, delikatnych lampek oraz zapachowych świeczek.

Zapach cynamonu, jabłek, pomarańczy czy ciasteczek to jest to, co kochają jesieniary! Ale tak naprawdę wszystko, co sprawi, że poczujesz się przytulnie i domowo będzie w sam raz.

Jak wygląda jesieniara? Jesienne stylizacje 2021

Jesieniary wybierają przede wszystkim ubrania w ciepłych kolorach spójnych z porą roku: brąz, karmel, beż, żółty czy bordo. Sprawdzi się też oczywiście czerń, a także przygaszone, złamane odcienie jak na przykład brudny róż.

Wełniane swetry to obowiązkowy element garderoby każdej prawdziwej jesieniary. Każda fanka jesieni ma w szafie obszerny kardigan, który świetnie sprawdzi się zarówno w casualowych stylizacjach do pracy czy na randkę - warto go wtedy zawiązać paskiem w talii, ale także do domowego wypoczynku w dresie. Poza tym jesieniary bardzo lubią swetry oversize, zwłaszcza te z grubą wełną oraz golfy.

Jesienna stylizacja 2021 nie obejdzie się także bez trenczu - klasycznego, beżowego. Jest praktyczny i uniweralny - można go założyć zarówno do dżinsów i martensów, jak i sukienki i botków. W tym sezonie jednak królują przede wszystkim cięższe buty oraz sztyblety.

Hit jesieni 2021 to kapelusz z dużym rondem, czarny lub ciemnobrązowy. Do eleganckiej stylizacji pasuje w sam raz i każda jesieniara chętnie zada w nim szyku! Wciąż popularne są także wełniane czapki typu beanie - sprawdzą się u miłośniczek mniej zobowiązujących stylizacji.

