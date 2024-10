We wtorek, 29 października, we wczesnych godzinach porannych, do Miasteczka Wilanów dojechał pierwszy tramwaj z pasażerami. To najdłuższy - od kilku dekad - nowy odcinek warszawskiej sieci tramwajowej. Trasa łącząca Wilanów z centrum, Żoliborzem i Bielanami oraz Ochotą powstała także dzięki środkom z Unii Europejskiej - informują Tramwaje Warszawskie.