Jackowski już wie, co stanie się z Putinem. Przerażająca wizja!

Wizje Krzysztofa Jackowskiego

Krzysztof Jackowski za pomocą platformy YouTube regularnie dzieli się swoimi wizjami. Jego transmisje cieszą się sporym zainteresowaniem, a internauci z zaciekawieniem słuchają tego, co przewidział jasnowidz. Wiele osób kieruje się słowami Krzysztofa Jackowskiego, a jego przesłania są dla nich bardzo ważne.

Przepowiednie jasnowidza nie zawsze napawają optymizmem i dość często odnoszą się do przerażających wydarzeń. Krzysztof Jackowski skupia się na sytuacji panującej na świecie, a jego wizje dotyczą zarówno politycznych, jak i gospodarczych problemów.

Reklama

Celem jasnowidza jest przekazanie internautom, co w najbliższym czasie spotka nie tylko Polskę, ale i cały świat. Jego nagrania spotykają się z pozytywnym odbiorem, a internauci w komentarzach chętnie wyrażają swoją wdzięczność za wszystkie wizje.

Krzysztof Jackowski podzielił się kolejnym przesłaniem

Krzysztof Jackowski znów podzielił się kolejnym przesłaniem. Już na samym początku wspomniał o prezydencie Rosji. "Takie dziwne poczucie mnie naszło. Nie rozumiem tego, ale że niebawem Putina czeka smutna ceremonia. Mówię to dosłownie. Jak to poczułem, tak to poczucie mnie zaskoczyło" - przekazał jasnowidz.

Poza tym Krzysztof Jackowski zaznaczył, że Władimir Putin rozmyśla o wojsku węgierskim w kwestii pokojowej. Dodał również, że prezydent czeka na pewną decyzję od kilku państw znajdujących się w Unii Europejskiej i podkreślił, że Putin chce pewnego ustabilizowania, a nawet zakończenia wojny w Ukrainie.

W nowej wizji pojawiło się także odniesienie do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jasnowidz stwierdził, że Ameryka chce wycofać swoje wpływy w kierunku Europy. Podkreślił, że towarzyszy temu pewna strategia opierająca się na innym punkcie zapalnym, w który zaangażują się Stany Zjednoczone. Jasnowidz mówiąc o konflikcie, wspomniał o rejonach Bliskiego Wschodu oraz Afganistanie. "Człowiek ten czeka na sygnał wystrzelenia dwóch rakiet w powietrze. Rakiet, które narobią dużo błysku, dużo światła, dużo strachu. [...] Dwie rakiety. Puste, ale widoczne na niebie. Po tych dwóch błyskach raptem zacznie być problem z żywnością i z wieloma innymi rzeczami. Erupcja lęku poniesie się błyskawicznie. W tymże czasie mniej więcej zacznie się drugi punkt zapalny w innym punkcie świata" - podał Krzysztof Jackowski.

Poza tym jasnowidz zaznaczył, że jeśli dojdzie do wydarzeń, o których mówi, to konieczne będzie zachowanie zdrowego rozsądku. "Wtedy należy być już bardzo zapobiegliwym, ponieważ nas będzie zjadał strach. I w tym momencie lęku trzeba bardzo rozsądnie myśleć. [...] Nie można się poddać lękowi z powodu błysków" - podsumował Krzysztof Jackowski.

***

Zobacz także:

Nauczycielka pokazała zadanie dla chętnych uczniów. Nagranie zrobiło furorę

Politycy na TikToku. Nagranie Jarosława Kaczyńskiego hitem sieci

Minimalna temperatura w szkole a nauka zdalna. Stacjonarne zajęcia będą odwołane?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Saramonowicz u Zdanowicz o recepcie na trwały związek INTERIA.PL