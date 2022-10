Minimalna temperatura w szkole a nauka zdalna. Stacjonarne zajęcia będą odwołane?

Zachowanie minimalnej temperatury w szkole jest konieczne, aby uczniowie mogli kontynuować stacjonarną naukę w placówkach edukacyjnych. Potwierdza to rozporządzenie o wprowadzaniu nauczania zdalnego, z którego wynika, że dzieci mogą zostać zobligowane do nauki we własnych domach, jeśli w klasach szkolnych będzie zbyt zimno. Jednak, czy podwyżki węgla, gazu i energii elektrycznej doprowadzą do takiego obrotu spraw? Rodzice wolą przygotować się na każdy scenariusz, dlatego wyjaśniamy, przy jakiej temperaturze zamykane są szkoły.

Zdjęcie Minimalna temperatura w szkole. Ile musi wynosić, aby lekcje mogły się odbywać? Określa to specjalne rozporządzenie / 123RF/PICSEL