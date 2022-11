Jackowski opowiedział o swoim "proroczym" śnie. Chodzi o sylwestra

Ludzie mnie nie słuchali, każdy był spanikowany na swój sposób. [...] mieli wziąć to co najpotrzebniejsze, mały pakunek i grupkami mieli być gdzieś wiezieni. A ja do nich krzyczałem "nie róbcie tego, to jest podstęp". A ludzie mnie nie słyszeli. Pomyślałem: "ja pójdę do lasu i się tam schowam".

dodał jasnowidz