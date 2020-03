Jak artyści walczą z koronawirusem

W dobie pandemii artyści nie przestali tworzyć. Ich działania podnoszą na duchu nie tylko fanów. Sprawdźmy, co zaproponowali publiczności.

Sławny amerykański aktor Anthony Hopkins udostępnił krótkie filmik, jak gra na pianinie w towarzystwie kota.

Patrick Stewart przez 15 lat należał do elitarnego zespołu teatralnego Royal Shakespeare Company. Współcześnie aktor znany jest z roli profesora Charlesa Xaviera w serii filmów X- Men. Wspomina, jak w 1940 roku mama mówiła mu, że jedno jabłko dziennie, uchroni przed chorobą, Stewart sparafrazował to powiedzenie - jeden sonet dziennie, uchroni przed chorobą. Czyta więc sonety Szekspira, by zainteresować fanów i taką formą rozrywki.



Znany z dużego poczucia humory kanadyjsko-amerykański aktor Rayan Reynolds apeluje: "Dzielcie się słowem, nie wirusem!" Żartuje, że wszyscy oczekują, że to celebryci przeprowadzą naród przez czas kryzysu, od razu po pracownikach służby zdrowia. Namawia więc wszystkich, by zostali w domu, myli ręce i zachowywali zalecaną odległość od innych osób.

"Przejdziemy przez to razem"- obiecuje. Żarty, żartami, ale Rayan nie poprzestaje tylko na słowach, bo nie tak dawno, razem z żoną Blake Lively, przekazali milion dolarów na walkę z koronawirusem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.



Muzycy



Nie koncertują, nie nagrywają nowego materiału, nie promują nowych płyt. Teraz pod flagą Global Citizen, międzynarodowej organizacji mającej na celu rozwiązanie globalnych problemów, zarejestrowali krótkie koncerty dla swoich fanów. Do projektu dołączyli:



- Chris Martin, lider zespołu Coldplay,



- Były członek słynnego boysbandu One Direction, Niall Horan,



- Sympatyczna para młodych artystów Shawn Mendes i Camila Caballo,



- Ukochany przez młode pokolenie piosenkarz i autor tekstów Harry Styles.

Lider zespołu Foster the People, Mark Foster, nagrał specjalny utwór mówiący, o tym, że jesteśmy tylko ludźmi, więc strach i bezradność w sytuacji, które nas przerasta, jest reakcją całkiem naturalną.



Do nowej piosenki dołączył list, w którym wyraził nadzieję, że wspólnie pokonamy wirusa i odbudujemy świat, gdzie troska o drugiego człowieka, będzie wartością najwyższą.