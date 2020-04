Jak będzie wyglądał ślub w czasach pandemii koronawirusa?

Młodzi, którzy chcą wziąć ślub jeszcze w tym roku muszą liczyć się z tym, że w Polsce jeszcze przez długi czas ceremonia zaślubin i wesele będą znacznie różniły się od tych odbywających się dotychczas. Jak mogą wyglądać śluby w czasach pandemii? Jak przygotować się do takiego ślubu?

Powszechne noszenie maseczek ochronnych do tej pory kojarzyło się wyłącznie z krajami azjatyckimi, szczególnie z Chinami i Japonią. W tych krajach nikogo nie szokuje widok pary młodej na ślubnym kobiercu w ochronnych maseczkach. W obliczu pandemii możliwe, że także w Europie taki widok stanie się czymś normalnym.

Pandemia zmienia wiele obszarów życia - oddziałuje zarówno na sprawy życia codziennego, jak i te związane z pracą i planami na przyszłość. Przed wyjątkowym wyzwaniem stoją obecni narzeczeni, którzy od dawna planowali dzień swojego ślubu.

Jedni decydują się przełożyć go na późniejsze miesiące lub następny rok, inni odwołują go i czekają z ogłoszeniem terminu do czasu, aż wszystko wróci do normalności. Ci młodzi, którzy jednak zdecydowali się zorganizować ślub i wesele w czasie epidemii, muszą pamiętać o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Aktualnie w Polsce obowiązuje zakaz zgromadzeń, jednak już teraz nieoficjalnie mówi się o odmrożeniu gospodarki i znoszeniu niektórych restrykcji. Przykładowo w Czechach od najbliższego poniedziałku (20 kwietnia br.) w uroczystościach ślubnych będzie mogło brać 10 osób - oczywiście z zachowaniem warunków higienicznych. Jeśli sytuacja drastycznie się nie pogorszy to według obecnych założeń od 8 czerwca śluby odbywać się będą mogły bez limitu gości.

To samo najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości czeka Polaków. Jak zapewnić sobie oraz gościom maksymalne bezpieczeństwo podczas uroczystości ślubnych i weselnych?

Bezpieczny ślub i wesele

Mimo stopniowego zdejmowania ograniczeń i chęci szybkiego powrotu do stanu sprzed pandemii, nie należy zapominać o podstawowych środkach ostrożności. Dotyczy to również organizacji wesel, na których warto zastosować rozwiązania maksymalizujące bezpieczeństwo gości.

Na przyjęciu weselnym dobrym pomysłem będzie rozsadzenie osób - sprawdzą się np. okrągłe stoły. Warto zadbać o to, by liczba siedzących przy nim osób była mniejsza niż początkowo planowaliśmy (np. zamiast 12 gości, 6 osób przy jednym stoliku). W kwestii zachowania czystości rąk warto pomyśleć o zapewnieniu środków do dezynfekcji rozmieszczonych w ogólnodostępnych miejscach. Rękawiczki jednorazowe nie sprawdzą się z racji niepraktyczności podczas spożywania posiłków czy tańca na parkiecie.

Ważnym aspektem jest również ochrona twarzy, z racji kropelkowej drogi rozprzestrzeniania się wirusa - w tym celu warto zaopatrzyć gości w maseczki ochronne.