Jak budować silne rodzinne relacje? Warto zacząć od wspólnych aktywności!

Tempo życia z każdym rokiem przyspiesza, co oznacza, że wygospodarowanie czasu na wspólne aktywności z rodziną i pielęgnowanie więzi bywa problematyczne. Dobrym pomysłem będzie więc wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji. Choć można by pomyśleć, że czas trzeba spędzać na spektakularnych i kosztownych czynnościach, wcale tak być nie musi. Nawet proste i trywialne aktywności mogą stać się ważnymi momentami budującymi relacje rodzinne. Nie bez powodu to właśnie do wprowadzenia ich do codziennego życia rodzinnego zachęca trwająca do końca czerwca loteria Foxy, w której do wygrania jest aż 61 nagród pieniężnych o wartości 5 tysięcy złotych oraz liczne vouchery do sklepów Smyk, Empik i Decathlon. Każdy zarejestrowany zakup to szansa na wygraną.

Krok pierwszy: zdiagnozuj zagrożenia

Brak komunikacji i powstające w efekcie nieporozumienia, konflikty pokoleniowe, stres, przepracowanie, problemy finansowe - to główne czynniki negatywnie oddziałujące na więzi rodzinne. Źródeł niszczących relacje jest jednak więcej. Ich rozpoznanie oraz zrozumienie to pierwszy krok na drodze do umacniania więzi. A skoro wiemy już, czego się wystrzegać, przejść możemy do kolejnych (o wiele przyjemniejszych!) kroków.

Krok drugi: wprowadź wspólne aktywności do codziennego życia rodzinnego

Nawet proste czynności, takie jak wspólne gotowanie posiłku czy sprzątanie mieszkania, mogą stać się ważnymi momentami budującymi relacje rodzinne. Zacznijmy od posiłków. Jedzenie w samotności niekorzystnie odbija się nie tylko na naszym zdrowiu, ale również więzach rodzinnych. Naukowych badań, które to potwierdzają, jest mnóstwo. Oczywiście nie zawsze jest możliwość, by każdy posiłek spożywać w pełnym rodzinnym gronie. Warto więc wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję i na przykład wstać pół godziny wcześniej, aby zdążyć zjeść śniadanie przed wyjściem do szkoły czy pracy lub przesunąć kolację na później, żeby wszyscy domownicy zdążyli wrócić. Inny sposób? Organizujmy, kiedy to tylko możliwe, wspólne gotowanie.

Sprzątanie mieszkania nie brzmi zachęcająco, prawda? Wszystko zależy jednak od naszego podejścia. Jeśli do tej czynności, którą i tak trzeba wykonywać regularnie podejdziemy kreatywnie - może zamienić się w świetną zabawę. Tym bardziej, że zachęca do tego marka Foxy. W jej ofercie znajdziemy szereg przydatnych produktów, które ułatwią utrzymanie mieszkania w porządku, jak choćby ręczniki papierowe czy chusteczki. Po drugie, w aktualnie trwającej loterii Foxy zakup loteryjnych produktów marki przekłada się na szansę wygrania atrakcyjnej nagrody: przelewu bankowego o wartości 5 tysięcy zł lub e-vouchera o wartości od 100 do 200 zł do sklepów Smyk, Empik i Decathlon. Szczegółowe informacje dotyczące loterii znajdziemy na stronie.

Krok trzeci: jak aktywność fizyczna, to całą rodziną

O tym, że regularna aktywność fizyczna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, nie trzeba nikogo przekonywać, a wręcz należy do niej zachęcać. Jak to zrobić? Oczywiście dając przykład! Tym bardziej, że wspólna aktywność przełoży się jednocześnie na zacieśnienie więzów rodzinnych. Rowerowa przejażdżka po osiedlowym parku, spacer połączony z rozmową, pokopanie piłki - niezależnie od tego, na co się zdecydujemy - pozytywne rezultaty zauważymy błyskawicznie.

Krok czwarty: wykorzystuj weekendy na pielęgnowanie wspólnych zainteresowań

Wreszcie weekend! Korzystanie z wolnych dni to kolejny krok na drodze do budowy silnych rodzinnych relacji. Może kino? W repertuarze łatwo znajdziemy familijny film, który wszystkim przypadnie do gustu. Ustalmy też wspólne dla całej rodziny zainteresowania, a następnie potraktujmy je jako pretekst do spędzenia czasu. Może dinozaury? Wybierzmy się do parku dinozaurów. Kosmos? Udajmy się do obserwatorium. Samochody? Odwiedźmy tor gokartowy. Wystarczy zresztą szybki wypad do innego miasta, gdzie zwykła przechadzka po rynku będzie pretekstem do przebywania we własnym towarzystwie. Kluczem do sukcesu w zacieśnianiu rodzinnych więzi jest spędzanie czasu na różne sposoby. Nie może być mowy o nudzie!

I na koniec: relacje rodzinne powinny być oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i wsparciu. Postaraj się więc stworzyć przestrzeń do wyrażania emocji, gdzie każdy członek rodziny będzie mógł swobodnie i bez obaw prezentować swoje uczucia. Ważne jest nie tylko ich wyrażanie, ale także umiejętność słuchania.

Materiał promocyjny