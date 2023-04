Jak grzecznie odmówić udziału w przyjęciu komunijnym?

Odmówienie obecności na uroczystościach rodzinnych nie należy do najłatwiejszych interakcji. Czy powinniśmy podawać powód nieobecności? Czy należy mimo wszystko zadbać o prezent? Dr Irena Kamińska-Radomska, ekspertka od etykiety, zabrała głos w tej sprawie, wspominając o najważniejszych zasadach dotyczących kulturalnego odmawiania na zaproszenia.

Pamiętaj o czasie i nie zwlekaj z informacją

Jeśli ktoś z rodziny zaprasza nas przyjęcie z okazji pierwszej komunii świętej ich dziecka, ale nie możemy lub po prostu nie mamy ochoty zjawić, należy odbyć rozmowę, która może jawić się jako stresująca - nikt nie chce bowiem sprawiać bliskim przykrości. Właśnie dlatego tak ważne jest trzymanie się zasad, które umożliwią przeprowadzenie takiej rozmowy w kulturalny i miły sposób. Dr Irena Kamińska-Radomska, specjalistka od spraw protokołu i savoir vivre'u, podkreśla, że liczy się czas. — Jeżeli tylko wiemy, że nie będziemy mogli uczestniczyć w danym wydarzeniu, to na co zwlekać? — pyta Irena Kamińska-Radomska. Im wcześniej powiadomimy o swojej nieobecności, tym lepiej.

Reklama

Trzy złote zasady odrzucania zaproszeń

Ekspertka przedstawiła trzy elementy, o których nie można zapomnieć, informując o niemożności pojawienia się na uroczystości: podziękowanie za zaproszenie, przeproszenie za nieobecność i podkreślenie, że jest nam z tego powodu przykro. — Można też podać powód odmowy, natomiast jeżeli mamy go wymyślać, to lepiej o nim nie wspominać. Krótko mówiąc, kłamstwo może łatwo wyjść na jaw. Poza tym nieładnie jest kłamać — mówi Irena Kamińska-Radomska.

Zobacz również: Przedsiębiorcza 11-latka. Pixie Curtis ma dwie firmy i zarabia miliony



Czy nieobecność należy zrekompensować prezentem?

Inną kwestią, nad którą zastanawia się wiele osób przy rezygnacji z uczestnictwa w ważnej uroczystości rodzinnej, np. komunii jest ta dotycząca prezentów. Czy mimo niepojawienia się, należy podarować prezent? Niektórzy traktują to jako rekompensatę za swoją nieobecność. Okazuje się jednak, że jest to zupełnie niepotrzebne. Irena Kamińska-Radomska zapewnia, że nie ma obowiązku kupowania dziecku prezentu, jeśli nie uczestniczymy w przyjęciu komunijnym. — Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę sprawić dziecku radość, może to zrobić. Nie jest to jednak wymagane. W momencie, gdy odmawiamy, przestają nas dotyczyć wszelkie związane z zaproszeniem zobowiązania — podsumowuje ekspertka.

Przeczytaj też: Jak dobrać biustonosz? Najczęściej popełniane błędy