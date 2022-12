W mediach słyszy się czasem o niezwykle bogatych dzieciach, które nie będąc jeszcze nawet nastolatkami, mają na swoich kontach fortunę. Najczęściej dotyczy to pociech gwiazd czy rodzin królewskich. Ostatnio dotyczy to również dzieci aktywnych w mediach społecznościowych.

Przedsiębiorcza 11-latka

Inny pomysł na siebie miała Pixie Curtis z Australii, którą można nazwać prawdziwą bizneswoman. 11-latka jest właścicielką dwóch dobrze funkcjonujących na rynku firm. Dzięki temu zarabia miesięcznie nawet ponad 500 tysięcy złotych!

Mama Pixie żartuje, że córka w wieku 15 lat będzie mogła już przejść na emeryturę, podczas gdy ona musi pracować do momentu aż osiągnie odpowiedni wiek. "Nie mam wątpliwości, która z nas jest mądrzejsza" - śmieje się Roxy Jacenko.

Jeśli chodzi o biznesy Pixie, to jednym z nich jest produkcja zabawek, a kolejnym - sprzedaż kokard do włosów. Pierwsza działalność już w pierwszym miesiącu przyniosła jej ponad 100 tysięcy dolarów. 11-latka miała do wszystkiego dojść sama, bez narzucania niczyjej woli.

Gdy tylko stwierdzi, że ją to męczy i nie chce uczestniczyć w promocji, to nie będzie twarzą swojej firmy podkreśla jej mama

