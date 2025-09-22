Co przyniesie wtorek, 23 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto wzniósł wokół siebie mur i nie dopuszcza myśli o poważnym związku. Brak zaufania to wygodna wymówka, by nie zważać na cudze uczucia i nic w sobie nie zmieniać. Nie ruszysz z miejsca głazu ani tego, komu wygodnie jest, jak jest. W finansach unikaj ludzi, którzy nauczyli się bezradności i nie umieją być wdzięczni.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta Wisielec

W życiu prywatnym trzeba czasem ponieść konsekwencję błędów, ale nie wolno dać się karcić w nieskończoność. Kara ma swój początek oraz koniec. Potem należy ci się czysta karta lub… wolna droga. Uwieszanie się na czyjejś łasce i niełasce to pewna blokada rozwoju. W finansach trzeba będzie spłacić długi, z pokorą przyjąć pouczenie, ustalić plan naprawy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 5 Denarów

W życiu prywatnym nie będzie teraz miejsca na nudę ani rutynę. Czyjeś oświadczenie lub prośba zburzy twój spokój, ale i pozwoli przejąć kontrolę nad pewnymi sprawami, sprawdzić się w roli pomocnika czy wręcz opiekuna. Każdy z nas ma gorsze momenty i poszukuje wtedy życzliwości. W finansach idź z duchem czasu, testuj nowe technologie, nie daj się wyprzedzić.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto pragnie całkowitej kontroli nad własnymi popędami i potrafi je brutalnie stłumić. Nawet jeśli pokusa byłaby bardzo wielka, to nie oprze się jej z lęku o swoją reputację oraz utratę niezależności. W finansach należy zdusić pierwszy, optymistyczny impuls, ale zachować gotowość do działania i pozytywne nastawienie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta 10 Denarów

W życiu prywatnym możliwe będzie teraz poczucie spełnienia, otoczenie się wiernymi przyjaciółmi i dobry kontakt z młodszym lub dużo starszym człowiekiem. Warto patrzeć na siebie jako ogniwo długiego łańcucha pokoleń i przemyśleć, co możesz zrobić, by zostawić po sobie lepszy świat. W finansach zainteresuj się ekologią, odnawialnymi źródłami energii.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta 3 Denarów

W życiu osobistym szukaj ludzi pracowitych i konkretnych, którzy nie boją się snuć planów ani realizować ich punkt po punkcie. Ktoś może chcieć rozliczyć cię z obietnicy, sprawdzić twoje postępy. W grę wchodzi też układ, w którym jedna strona projektuje, zarządza, a druga wykonuje polecenia i nie troszczy się o resztę. W finansach projekt zaczyna się materializować.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 4 Kielichów

W życiu prywatnym warto skupić się na rodzinie. Stałe związki mogą wejść w spokojną, choć nieco nudną fazę. Za to nowa miłość niestety ma potencjał toksyczności - szczególnie jeśli porzucisz dla niej wieloletnie partnerstwo. Nad problemami dobrze jest popracować. Nie uciekaj od nich. W finansach może dojść do sporu, jeśli robisz interesy z familią.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Świat

W życiu prywatnym znajdujesz się w miejscu, z którego doskonale widać, kto ma z tobą wspólne cele, kto będzie u twego boku tylko przez jakiś czas, a z kim nie zdołasz się dogadać. Nie staraj się zmieniać swojego położenia. Służy ci ono idealnie, a to przecież nie potrwa wiecznie. W finansach idź do przodu, podejmuj nowe wyzwania, możliwy wyjazd za granicę.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 5 Kielichów

W życiu osobistym ważne okażą się twoje znajomości, to, ilu ludzi potrafisz sobie zjednać. Nie zaniedbuj umiejętności społecznych. Ćwicz się w lekkich rozmowach "o niczym", naucz się prawić szczere i wdzięczne komplementy, powstrzymaj się od narzekania, a za to cierpliwie wysłuchaj zwierzeń. W finansach nie pozwól, by czyjeś wścibstwo mąciło w twoich interesach.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz przeżyć frustrację, jeśli ktoś nie zechce wyjść ze strefy komfortu. Projekt wszelkich zmian może spotkać się z ostrym sprzeciwem. Chwilowo lepiej się wycofać, odłożyć spór na inny moment. Obecnie wymiana zdań nie przyniosłaby raczej wiążących ustaleń. W finansach musisz działać w obrębie ściśle wyznaczonych granic, z niewielkimi zapasami.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta As Denarów

W twoim życiu miłość może połączyć się z biznesem. Niewykluczone będzie poznanie kogoś w miejscu pracy lub podczas transakcji. Możesz też trafić na osobę, która teraz nie ma wiele pieniędzy, ale dzięki zaradności i pracowitości jest w stanie wiele się dorobić. W finansach rozejrzyj się za czymś trwałym z potencjałem do rozwoju, np. dużą firmą lub aktywnym zespołem.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Eremita

W życiu osobistym warto wycofać się z miłosnych intryg, obserwować te perypetie z bezpiecznego, dobrotliwego dystansu. Jeśli jesteś z kimś od dawna, to teraz raczej nie warto się rozłączać. Jeżeli związek zagraża twojemu bezpieczeństwu - również finansowemu - wybierz się w drogę natychmiast. W finansach zadbaj tylko o niezbędne rzeczy. Resztę warto sprzedać.

