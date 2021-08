Jak Mata z ojcem, czyli Marcin Matczak wspiera syna-rapera

O raperze Mata zaczęło być głośno, gdy w grudniu 2019 został opublikowany teledysk do jego singla "Patointeligencja". Utwór w zaledwie kilka dni doczekał się aż 10 mln wyświetleń na YouTubie, a cała Polska była zaciekawiona, kim jest Mata, czyli Michał Matczak.

Kim jest Mata?

Michał Matczak jest synem profesora prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Marcina Matczaka oraz Arletty Śliwińskiej-Matczak, która współprowadzi szkołę językową. Raper w 2019 skończył elitarną szkołę, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, do której swoją drogą odnosił się w swoim głośnym singlu. Wiązało się to ze sporymi kontrowersjami i dywagacjami na temat tego, czy rzeczywiście w szkole ma miejsce patologia, o jakiej pisze Mata. Dyrekcja liceum również nie kryła oburzenia tym utworem.



W styczniu 2020 Michał Matczak wydał swój debiutancki album "100 dni do matury", który pokrył się potrójną platyną i zebrał sporo dobrych recenzji. To właśnie za ten album Mata otrzymał wczoraj dwie statuetki: w kategorii "Fonograficzny debiut roku" oraz" Album hip-hop roku 2020".





Reklama

Instagram Post

We wrześniu 2021 ma ukazać się jego drugi album zatytułowany "Młody Matczak".



Za jego pseudonim artystyczny odpowiedzialny jest jego ojciec, który wymyślił go podczas wspólnych wakacji w 2012 roku. To właśnie wokół Marcina Matczaka, ojca rapera jest sporo zamieszania. Po wczorajszym sukcesie opublikował pełen wsparcia wpis na swoim Twitterze.





Marcin Matczak od początku wspiera swojego syna

Dziś nasz Syn Michał, nasza duma i nasza radość, dostał Fryderyka za album hip-hop roku 2020. Choć TT to częściej miejsce nienawiści niż miłości, chciałbym napisać coś o tej ostatniej: wspierajcie Wasze Dzieci w spełnianiu Ich marzeń, nawet, jeśli wybierają drogę inną niż Wy.

- brzmi treść opublikowanego przez Marcina Matczaka wpisu.





Zdjęcie Marcin Matczak, ojciec Maty / East News

Odkąd o Macie zaczęło być głośno, równie duże kontrowersje, co teksty młodego rapera, wzbudzał fakt, że jego ojcem jest ceniony prawnik i profesor prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Niektórym nie mieściło się w głowie, jak chłopak z tak dobrego domu może zajmować się rapowaniem, w dodatku poruszając w tak dosadny i wulgarny sposób społeczne kwestie. Marcin Matczak niejednokrotnie głośno krytykował zmiany w sądownictwie przeprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość, a sam utwór komentowała w odniesieniu do ojca rapera Krystyna Pawłowicz.



Wbrew pozorom, Marcin Matczak od samego początku wspiera syna w jego działaniach. Kilka dni po opublikowaniu jego głośnego singla "Patointelingecja" podzielił się na swoim Twitterze zdjęciem z synem, pod którym napisał: "Słuchajcie swoich Dzieci! Mają Wam wiele mądrych rzeczy do powiedzenia..."





Co więcej, już we wrześniu swoją premierę będzie miała książka "Jak wychować rapera. Bezradnik" autorstwa Marcina Matczaka.



Czytaj również:

Tworzył polską seksuologię. Wybitny specjalista czy kontrowersyjny lekarz?

Mizofonia: Kiedy dźwięki doprowadzają do furii

Cyfrowy narkotyk: 73 proc. z nas nie wyobraża sobie dnia bez ekranu

***