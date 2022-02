Jak nie stracić 500 plus? Uważaj na te pułapki

Wniosek 500 plus. Zmiany

Podstawową zmianą w programie "Rodzina 500 plus" jest fakt, że został on przejęty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory świadczenia były realizowane przez urzędy gminy i wnioski można było składać na miejscu w placówce.



Teraz wnioski 500 plus będzie można złożyć jedynie online. Jeśli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do internetu lub mają problem z samodzielnym wypełnieniem dokumentu, w placówkach ZUS jest możliwość skorzystania z komputera i pomocy pracownika.



Kolejna modyfikacja dotyczy sposobu wypłaty świadczenia. Odkąd program zostanie całkowicie przejęty przez ZUS, pieniądze będą wypłacane jedynie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku numer konta bankowego.





Wniosek 500 plus. Pułapki

Obecny okres świadczeniowy kończy się 31 maja. Do tego czasu pieniądze będą jeszcze wypłacane przez urzędy gminy. Jednak już od 1 lutego można składać wnioski do ZUS na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 roku.



Kwestią wypłaty świadczeń w nowym okresie warto zainteresować się jak najszybciej. Po pierwsze data złożenia wniosku 500 plus będzie miała wpływ na czas wypłacenia pieniędzy. Aby zachować ciągłość wypłaty, należy złożyć wniosek najdalej do 30 kwietnia.



Kolejna pułapka dotyczy ryzyka utraty świadczenia za jeden lub więcej miesięcy. Dlatego żeby nic nie stracić, wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 30 czerwca. Wtedy dostaniemy pieniądze za wyrównanie poprzednich miesięcy z opóźnieniem. Po tym terminie będziemy już stratni.



