5 ulg podatkowych, o których mogłeś nie wiedzieć

Porady

Ulgi podatkowe to sposób na odzyskanie części poniesionych z różnych przyczyn kosztów. Należą do nich m.in. ulga dla młodych poniżej 26 roku życia, ulga za pracę za granicą, ulga dla krwiodawców, ulga na Internet czy ulga rehabilitacyjna. Czy któraś z nich Ci przysługuje, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i jak ją odliczyć? Sprawdź.

