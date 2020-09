Jak Polacy dbają o swój wygląd i higienę?

Twarz i ciało pielęgnujemy zwykle raz dziennie, włosy kilka razy w tygodniu, choć jak wskazują badania 31 proc. Polaków chciałoby zadbać od siebie bardziej niż do tej pory. Niezależnie od płci, Polacy używają przynajmniej pięciu produktów do pielęgnacji twarzy.

Z raportu wynika, że Polacy bardzo dbają o higienę

Dla niemal 9 na 10 ankietowanych Polaków regularna pielęgnacja nie jest jedynie sposobem na zadbanie o swój dobry wygląd, ale również samopoczucie.

Nie bez znaczenia są dla nas również opinie innych. 63,8 proc. wyznało, że dba o siebie, aby podobać się innym - taki obraz wyłania się z raportu "Pielęgnacyjne rytuały Polaków".

Co ciekawe, pielęgnacja dla Polaków nie oznacza jedynie zabiegów upiększających czy utrzymania codziennej higieny. Dla blisko 45 proc. respondentów pod hasłem dbania o siebie skrywa się również zdrowa dieta, aktywność fizyczna, zdrowy, regularny sen - te elementy okazują się zyskiwać na znaczeniu wraz z wiekiem.

- Im jesteśmy starsi, tym częściej do pielęgnacyjnej rutyny dokładamy dodatkowe czynności, takie jak medytacja czy wzbogacanie posiłków o dodatkowe suplementy. Na to, co trafia na talerz, uwagę zwracają zwłaszcza Polacy w wieku 35-44 - wśród nich blisko co czwarty deklaruje stosowanie zbilansowanej diety - wskazuje raport.

Wiemy już, co motywuje Polaków do regularnego dbania o siebie, co deklaruje 65 proc. pytanych. Ale jak ta pielęgnacja wygląda w praktyce?

- Polacy zgodnie (84,2 proc. odpowiedzi) twierdzą, że regularna pielęgnacja twarzy, ciała i włosów jest dla nich istotnym elementem dbania o siebie. Pielęgnacja twarzy to dla nas przede wszystkim jej dokładne mycie. Większość badanych dokłada do niego również kolejne kroki: nakładanie kremu (78,2 proc., peeling (61,8 proc.), maseczki (55,9 proc.) i tonizowanie (48,8 proc.). Prawie co trzecia osoba stosuje również krem pod oczy lub specjalistyczne kosmetyki odżywiające, regenerujące i odmładzające skórę twarzy, takie jak sera czy ampułki - czytamy w raporcie.

Okazuje się również, że ten codzienny rytuał nie jest domeną kobiet. Niezależnie od płci, większość z nas korzysta z co najwyżej pięciu różnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy.