Polskie lasy zachęcają do wędrówek

Życie i styl Tajemnicze oznaczenia w polskich lasach. Co się kryje za malunkami na drzewach? Latem i jesienią leśne wędrówki są praktykowane najczęściej, a wszystko to przez wysyp grzybów. Wielu zbiera je w celach zarobkowych, ale w lasach nie brakuje również smakoszy kurek, borowików i podgrzybków.

Wybierając się do lasu, trzeba jednak mieć na uwadze bezpieczeństwo. Nawet osobom, którym wydaje się, że znają las jak własną kieszeń, zdarza się zgubić. Ciągłe schylanie się po kolejne okazy i niezwracanie uwagi na to, co się dzieje dookoła, to prosta droga do zgubienia orientacji. Nagle wszystkie drzewa zaczynają wyglądać tak samo, a po drodze powrotnej nie ma śladu.

Lasy Państwowe postanowiły podzielić się wskazówkami dotyczącymi bezpiecznych wędrówek. Podkreślono, że w momencie zgubienia się nie należy panikować. W takiej sytuacji najlepiej wsłuchać się we wszelkie odgłosy. Może się okazać, że słychać pociąg lub samochód, a to znak, że wyjście z lasu jest niedaleko. "Dokładnie zapamiętajmy miejsce, gdzie aktualnie jesteśmy i spróbujmy ustalić kierunki świata. Popatrzmy na stare drzewa, które są zwykle omszone od północnej strony. Spójrzmy na położenie słońca i zegarek, wiadomo już będzie, gdzie jest południe lub zachód, bo najczęściej gubimy się w godzinach popołudniowych" - przekazano w facebookowym poście.

Jak się odnaleźć w lesie?

Chociaż na pierwszy rzut oka w lasach nie widać żadnych drogowskazów, to jest zupełnie odwrotnie. Leśnicy regularnie stosują różnego rodzaju oznaczenia, które można zauważyć m.in. na drzewach. Poza tym trzeba mieć na uwadze, że las jest podzielony na sektory, czyli oddziały leśne. Każdy z nich ma zazwyczaj prostokątny kształt i przypisany numer, dzięki któremu można go odnaleźć na mapie.

Sektory są od siebie oddzielone liniami oddziałowymi, a więc w momencie zgubienia się warto iść w jednym kierunku. To daje gwarancję, że w końcu pojawi się droga lub bezdrzewny pas oddzielający od siebie oddziały. Dość często linie energetyczne oraz gazociągi pokrywają się z linią oddziałową.

Idąc wzdłuż linii, będzie możliwość odnalezienie betonowego słupka oznaczonego konkretnymi numerami. Znajduje się on w południowo-zachodnim rogu. Widnieje na nim numer oddziału oraz sąsiednich sektorów. Warto więc za każdym razem mieć ze sobą mapę leśną, która dokładnie wskazuje podział lasu.

Pod odczytaniu numerów z betonowego słupka z łatwością można ustalić swoją lokalizację. "Gdy nie mamy mapy ani kompasu, słupek pozwoli z łatwością ustalić kierunek północny. Gdy na słupku są numery czterech oddziałów, to narożnik pomiędzy dwoma najniższymi numerami wskazuje północ. Znajdziesz wtedy drogę do domu bez problemu" - podały Lasy Państwowe.

Wiele nadleśnictw ma specjalną aplikację mapową, która po zapisaniu na smartfonie nie wymaga dostępu do internetu, a więc nawet w lesie bez zasięgu jest możliwość korzystania z niej. Poza tym na stronie Banku Danych o Lasach jest dostęp do mapy online.

Zdjęcie Słupek oddziałowy wskazuje numer sektora lasu / Agencja Wschód / Agencja FORUM

Znalezienie słupka z numerem oddziału będzie również pomocne w momencie skontaktowania się z odpowiednimi służbami. To właśnie dzięki nim jest możliwość łatwego namierzenia. Przed wyprawą do lasu należy spisać m.in. numer do Straży Leśnej, na policję, straż pożarną czy też pogotowie ratunkowe lub mieć na uwadze Europejski Numer Alarmowy. W związku z tym, że wycieczka do lasu może się skończyć nie tak, jak planowaliśmy, warto zadbać o naładowanie telefonu przed wyjściem z domu.

Idąc do lasu, warto wyposażyć się w kompas i mapę papierową. Wówczas będzie możliwość znalezienia drogi powrotnej. By jednak prawidłowo skorzystać z mapy, trzeba ją ułożyć zgodnie z kierunkami świata. W tym przypadku przyda się kompas, którego wskazówki określają północ i południe. Należy przyłożyć go w ten sposób, by czerwona strzałka wskazywała górę mapy.

