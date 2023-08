W polskich lasach obrodziło. Leśnicy zachęcają do zbiorów

Borówka brusznica obrodziła

Porady Jak wyhodować leśne grzyby w ogrodzie? Oto trzy najskuteczniejsze sposoby Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zachęcają do zbiorów borówki brusznicy, bo jak podano, w tym roku wyjątkowo obrodziła. "Borówka brusznica znana jako gogodze. To krzewinka o zimozielonych liściach i kwiatach ułożonych na gronach. Znajdziecie na nich i kwiaty i owoce, gdyż stopniowo dojrzewa" - przekazano.

Borówka brusznica charakteryzuje się gorzko-kwaskowatym smakiem i jest niezwykle orzeźwiająca. Ciekawostką jest, że te leśne owoce można spotkać nawet zimą. Za ich trwałość odpowiada zawartość kwasu benzoesowego. "U nas najczęściej rośnie w borach sosnowych, szczególnie lubi dobrze doświetlone polany, obrzeża lasów czy młode nasadzenia drzew - uprawy leśne. Można ją też spotkać na torfowiskach, wrzosowiskach, jak i w innych miejscach o kwaśnych glebach" - podali leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Zobacz także: Prawdziwa wyrocznia wśród grzybiarzy. Wie kiedy udać się do lasu, by zebrać pełniutkie kosze

Reklama

Co można przygotować z borówki brusznicy?

Owoce borówki brusznicy są wykorzystywane do produkcji przetworów. "Można z niej z dodatkiem gruszek zrobić doskonałe przetwory do mięsa, serów czy po prostu jako dodatek do pieczywa, naleśników, sosów czy jogurtu. Wystarczy sparzyć wrzątkiem borówki, a następnie smażyć z cukrem i gruszkami" - czytamy w poście.

Zobacz także: Oto co musisz zrobić przed zamrożeniem kurek. Inaczej będą gorzkie

Borówka brusznica odznacza się walorami smakowymi oraz właściwościami prozdrowotnymi. Jej owoce zawierają m.in. witaminę A oraz C, a także wapń i żelazo. Surowcem wykorzystywanym w lecznictwie są przede wszystkim jej liście.

Preparaty zawierające wyciągi z liści borówki brusznicy są stosowane m.in. w przypadku infekcji układu moczowego. Poza tym zarówno liście, jak i owoce wykazują działanie przeciwbiegunkowe. Okazuje się również, że borówka brusznica może pomagać w walce ze zbędnymi kilogramami. Wszystko to przez związki fenolowe, które mogą ograniczać tworzenie tkanki tłuszczowej.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niemcy. Najwyższy człowiek w Niemczech Deutsche Welle