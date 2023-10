Badania naukowe wykazały, że nie rodzimy się ze konkretnymi zdolnościami, a jedynie z pewnym potencjałem, który możemy rozwijać. Okazuje się, że aż 50 proc. naszych zdolności uczenia się nabywamy do czwartego roku życia, a dalsze 30 proc. — do ósmego.

To, czy w pełni ujawnimy nasze talenty zależy od liczby połączeń nerwowych, jakie uda nam się wykształcić w dzieciństwie. To właśnie ilość nowych synaps pomiędzy komórkami nerwowymi decyduje o inteligencji, kreatywności i szybkości uczenia się.

Tworzenie się nowych połączeń nerwowych w mózgu dziecka to proces, na który rodzice mają największy wpływ. By dziecko miało szansę na maksymalne wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału warto poznać kilka naukowych trików, które pomogą stymulować błyskawiczny rozwój malca.

Głaszcz, uśmiechaj się i... śpiewaj

Rozwijający się mózg potrzebuje dużej ilości bodźców, a te przekazywane są do niego za pomocą wszystkich zmysłów. Już od pierwszych dni życia, zarówno słuch, wzrok jak i dotyk są kluczowe dla rozwoju malucha.

Dzięki zmysłowi dotyku, dziecko w początkowej fazie życia kształtuje swoją świadomość sensoryczną, co stanowi fundament dla chęci poznawania otoczenia. Maluchy uwielbiają łagodne i rytmiczne głaskanie, a także samodzielne dotykanie przedmiotów. Zabawki o zróżnicowanej fakturze są bardzo pomocne w rozbudzaniu ciekawości świata. Pozwólmy dzieciom na zabawę również przedmiotami znajdującymi się w domu, jak garnki, plastikowe naczynia, a nawet produkty, które maluch lubi chwytać — typu kasza, ryż, czy makaron. Oczywiście pod nadzorem dorosłych.

Również zmysł wzroku dziecka dynamicznie się rozwija. Około 80 proc. informacji, które przetwarza mózg, pochodzi właśnie od tego zmysłu. W początkowej fazie życia, to właśnie poprzez wzrok zachodzi stymulacja rozwoju mózgu malucha. Dowiedziono, że dzieci lubią patrzeć na uśmiechnięte twarze, warto zatem często uśmiechać się pielęgnując niemowlę. Warto też wiedzieć, że już trzymiesięczny maluch rozróżnia kolory i postrzega głębię obrazu — jest to więc właściwy czas, by zacząć pokazywać mu różne przedmioty w otoczeniu.

To niesamowite, ale dzieci jeszcze przed narodzeniem potrafią nasłuchiwać dźwięków z otoczenia i różnicować je. Mówienie i głośne czytanie dziecku podczas ciąży nie jest więc stratą czasu — dziecko odbiera emocje matki i uczy się rozpoznawać jej głos. Także śpiewanie i “rozmowa" z noworodkiem pomoże mu szybciej rozwijać zdolności rozumienia i produkcji mowy.

Zabawa z kubeczkiem dla integracji półkul

Mózg składa się z dwóch półkul. Obie półkule funkcjonują i interpretują dane w charakterystyczny dla siebie sposób. Lewa półkula, nazywana logiczną, koncentruje się na detalach, elementach oraz przyswajaniu języka i sekwencjach. Natomiast prawa półkula, określana artystyczną, analizuje informacje w sposób całościowy, skupiając się na obrazach, rytmie, uczuciach oraz intuicji.

Okazuje się, że współpraca między nimi decyduje o zdolnościach językowych człowieka. Warto więc już u małych dzieci stymulować przesył informacji między prawą, a lewą połową mózgu. Jak to zrobić?

Ciekawe ćwiczenie dla najmłodszych proponuje Mariola Kurczyńska, pedagog i doradca rodzicielski. Do zabawy potrzebujemy dwóch plastikowych kubeczków, które dziecko może chwycić w rączki. Do jednego z nich wlewamy wodę i zachęcamy malucha do przelewania jej z jednego naczynia do drugiego. W ten prosty sposób pomagamy dziecku budować szlaki neuronowe z jednej półkuli mózgu do drugiej, co będzie miało wpływ na rozwój umiejętności czytania, liczenia i nauki języków obcych. Rzecz jasna najlepiej ćwiczenia te wykonywać podczas kąpieli!