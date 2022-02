Poniedziałek zaczyna się w niedzielę

Parafrazując tytuł powieści braci Strugackich “Poniedziałek zaczyna się w sobotę" można powiedzieć, że dla księdza zaczyna się on w niedzielę — jest to najbardziej wymagający i pracowity dzień w całym tygodniu. Posługa kapłańska w każdą niedzielę jest wzmożona i bardziej wymagająca.



Zdjęcie Niedziela jest dla księży bardzo pracowitym dniem / 123RF/PICSEL

Duchowni odprawiają tego dnia jedną lub dwie msze, a także spowiadają wiernych w konfesjonałach. Po zakończeniu sakramentu pokuty pomagają przy udzielaniu Komunii Świętej. Wszystkie te czynności, a zwłaszcza rozmowa i rozgrzeszenie wiernych w konfesjonale, to wymagająca praca, obciążająca intelektualnie, a także duchowo. Na każdą niedzielę ksiądz przygotowuje też zawczasu kazanie, które wygłosi podczas mszy świętej.



Tydzień roboczy w parafii

Do obowiązków każdego kapłana, poza sprawowaniem mszy, należy także głoszenie Ewangelii Słowa Bożego. Dzieje się to oczywiście w czasie mszy, ale także jest to prowadzenie katechezy w szkołach. Księża do tego obowiązku przygotowują się (a przynajmniej powinni) podobnie jak inni nauczyciele do prowadzenia lekcji. Robią notatki, opracowują temat, starają się przygotować na możliwe pytania od klasy.



W tygodniu księża sprawują także Sakrament Eucharystii i zasiadają w danych godzinach w konfesjonałach. Codziennością jest także zwykła praca biurowa w kancelarii. Księża wypełniają druki, uzupełniają księgi metrykalne, wydają lub odmawiają wydania wiernym zaświadczeń i dokumentów. Kontakt z wiernymi, którzy przybywają w sprawach urzędowych to czasem ciężki kawałek chleba. Każdy ksiądz musi kierować się w niej Prawem Kościelnym i choć czasem bardzo chciałby udzielić pomocy, nie może nigdy naginać przepisów.

W godzinach południowych lub popołudniowych księża zajmują się także posługą pogrzebową. Składa się na nią odprawienie mszy pogrzebowej i odprowadzenie zmarłego i jego bliskich na miejsce wiecznego spoczynku.



Niedziela zaczyna się... różnie

Jako że Bóg po stworzeniu świata jeden dzień przeznaczył sobie na odpoczynek, także księża mają prawo do wolnego dnia w tygodniu. Z wiadomych względów nie może być to kalendarzowa niedziela, dlatego też dzień, w którym duchowny nie odprawia mszy i jest zwolniony z innych obowiązków przypada we wtorek, czwartek lub piątek. Nazywany jest po prostu “niedzielą".



Wieczory, próżnia, doczesność

Modlitwa brewiarzowa, różaniec, modlitwa osobista, adoracja, lektura duchowna, przygotowanie się do katechezy to dodatkowe powinności, na które księża powinni znaleźć czas w trakcie pracowitego dnia.

Czas całkowicie prywatny księża spędzają podobnie do “cywilnych" katolików: szperają po internecie, słuchają muzyki, czytają. Księża z miejskich parafii mają więcej możliwości, by uczestniczyć w życiu kulturalnym.



“Po robocie nie będziemy przecież uprawiać teologii. Zamiast tego można wyjść gdzieś, żeby nie kisić się w tym własnym sosie. Najlepiej się oderwać. Duże miasto temu sprzyja - kino, teatr, jakiś sport. Anonimowość. Są też spotkania towarzyskie duchownych" - mówi ksiądz Kazimierz, jeden z bohaterów reportażu “Czarni" Pawła Reszki.



Zdjęcie W czasie wolnym księża spędzają czas podobnie jak wierni / 123RF/PICSEL

“Musisz mieć jakiś pomysł na życie. Nie na kapłaństwo, ale poza kapłaństwem. Nie możesz dopuszczać, by pojawiała się próżnia, musisz ją czymś zatkać. I to czymś doczesnym. Sport, motocykl, muzyka. Wiadomo, człowiek nie będzie całego dnia spędzał na kolanach, bo mu odwali" - dodaje inny rozmówca Reszki ksiądz Bogdan.



