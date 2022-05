Jedno z najstarszych uznanych przez Kościół objawień miało miejsce w XVI wieku. To jemu wierni zawdzięczają wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Maryja miała objawić się wówczas Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi. Mężczyzna widział ją wielokrotnie, a podczas ostatniego spotkania miał zobaczyć jej wizerunek - kobiety o ciemnej karnacji, w czerwonej szacie i niebieskim płaszczu, który zakrywał jej głowę.

Objawienia w Medziugorie

Do kolejnych objawień maryjnych doszło w Medziugoriu. Seria rozpoczęła się w czerwcu 1981 roku. Zgodnie z relacją sześciu osób, które widziały Matkę Bożą, objawienia mają trwać do dziś. Kościół bada ich prawdziwość, do tej pory ich nie odrzucając, ale również nie potwierdzając.

Pierwsze objawienie miało mieć miejsce 24 czerwca 1981 roku w godzinach wieczornych we wsi Bijaković na wzgórzu Crnica, należącym do parafii Medziugorie. Sześcioro młodych ludzi - Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović, zobaczyło młodą niewiastę z dzieckiem na ręku, która ręką dawała im znak, aby się do niej zbliżyli. Zaskoczeni i przestraszeni nie podeszli bliżej.

Następnego dnia, 25 czerwca 1981 roku, w tym samym czasie, czworo z nich, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković i Ivan Dragićević, odczuło, że coś mocno przyciąga ich w kierunku miejsca, gdzie dzień wcześniej widzieli niewiastę. Przyłączyli się do nich Marija Pavlović i Jakov Čolo. W ten sposób grupa medziugorskich wizjonerów została uformowana. Wtedy mieli modlić się wspólnie z Matką Bożą i rozmawiać z nią. Dlatego też 25 czerwca obchodzona jest rocznica objawień.

Zdjęcie Widzący mają otrzymywać proroctwa i orędzia do dziś / PRZEMYSLAW GRAF/REPORTER / East News

Publiczne objawienia

Wedle świadectwa wizjonerów, od tego dnia mieli codziennie spotykać się z Maryją, razem lub osobno, gdziekolwiek się znajdowali. Milka Pavlović i Ivan Ivanković nigdy więcej już nie widzieli Matki Bożej.

Obecnie spośród widzących troje twierdzi, że ma codzienne objawienia. Jakov, Ivanka i Mirjana utrzymują, że mają objawienia raz do roku.

Objawienia wedle świadectwa widzących mają miejsce tam, gdzie aktualnie przebywają. Czasami przybierają charakter publiczny, gdy gromadzą się na nich tysiące pielgrzymów. Takie maja miejsce w przypadku Mirjany każdego drugiego dnia miesiąca, zwykle w Medziugorju. Publiczne objawienia nie są jednak widziane przez wszystkich wiernych. Ci obserwują jedynie widzącego.

Zdjęcie Wielu wiernych do dziś zastanawia się, jak wygląda Matka Boża - to jedno z wielu jej przedstawień / Marek Bazak / East News

Jak naprawdę wygląda Matka Boża?

Wizerunku Maryi na próżno jednak szukać w Piśmie Świętym. Znajdziemy tam wyłącznie informacje o jej pochodzeniu i młodym wieku. Dokładniejszych informacji na temat jej wyglądu mogą dostarczyć objawienia.

O wygląd Matki Bożej wypytywało wielu i na różne sposoby. Janko Bubalo, który interesował się objawieniami medziugorskimi od samego początku, stworzył dokładny opis wizerunku Maryi.

Latami przyjeżdżał do Medziugorie spowiadać, gromadząc w ten sposób spostrzeżenia. Rezultatem jego pracy jest wydana w 1985 roku książka "Tysiąc spotkań z Matką Bożą". O swoich przeżyciach opowiada w niej jeden ze świadków objawień, Vicka. Mimo iż poza nią ojciec Janko rozmawiał również z innymi świadkami, ostatecznie opublikował tylko rozmowy z kobietą, oceniając, że były one najobszerniejsze.

Wraz z mijającym czasem próby odtworzenia postaci Maryi mnożyły się. Wiele z nich było niezgodnych z tym, o czym mówili świadkowie objawień. Ojciec Janko podjął kolejną próbę uporządkowania ich słów. Wręczył im ankietę z pytaniami o wygląd Matki Bożej. Odpowiedzi poświadczone zostały podpisami świadków w Humcu 23 lipca 1992 roku.

Zdjęcie Mirjana Dragićević-Soldo doznaje objawień rzadziej od innych "widzących", bo raz w roku / ph napoli/milestone media/EAST NEWS / East News

165 cm wzrostu, wąskie usta, ubrana w sukienkę

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez świadków objawień, Matka Boża ma około 165 cm wzrostu i jest "raczej szczupła". Jak poinformowali w ankietach, może ważyć około 60 kilogramów. Ma między 18 a 20 lat, a jej wiek nie zmienia się w momencie, kiedy jest widziana z Dzieciątkiem.

Zawsze stoi na obłoczku. Nigdy nie była widziana klęcząc. Ma pociągłą, białą, lekko zarumienioną na policzkach twarz z wąskimi, czerwonymi ustami. Nie ma dołeczków na twarzy. "Może troszkę, kiedy się śmieje" - miała zaznaczyć Mirjana. Jej oczy "są cudowne", wyraźnie niebieskie, a nos mały, harmonizujący z twarzą.

Jest ubrana w prostą, szarą, "może trochę niebieskawą" sukienkę. Suknia sięga do obłoczka, na którym stoi. Nie ma dekoltu, a rękawy są długie do połowy dłoni. Co więcej, Maryja ma na głowie biały, sięgający do obłoczka welon. Na głowie posiada koronę z dwunastu złotych gwiazd. Pod welonem z lewej strony widać trochę czarnych włosów.

Podczas objawień Maryja ma patrzeć najczęściej na świadków. Niekiedy na to, co pokazuje. Jej ręce są swobodne, rozłożone i rozluźnione. Nigdy nie trzyma ich złożonych i nie gestykuluje. Świadkowie nigdy nie widzieli jej nóg, gdyż zawsze przykryte są suknią.

"Jej piękno jest nie do opisania. To nie jest typ naszej urody - to jest coś rajskiego, coś niebiańskiego, coś, co zobaczymy dopiero w raju" - zaznaczyli w ankiecie świadkowie.

Zdjęcie Figura Matki Bożej w medziugorskim kościele ma wiernie przypominać postać, która objawia się "widzącym" / PRZEMYSLAW GRAF/REPORTER / East News