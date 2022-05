To rzadki widok w polskich lasach. Spotkanie z tym osobnikiem może zaskoczyć i przyprawić o dreszcze. Takiego widoku z pewnością nie spodziewał się turysta z Bydgoszczy, który spacerował po lesie. O jakim tajemniczym osobniku mowa? I dlaczego lepiej patrzeć pod nogi - nie tylko w sezonie grzybowym? Okazuje się, że "przy sporej dozie szczęścia" - jak piszą leśnicy, można się natknąć na pełzających mieszkańców lasu.

Rzadki widok w polskich lasach

- Najczęściej spotykaną jest oczywiście beznoga jaszczurka, czyli padalec. Rzadziej, ale w niektórych rejonach nadal często, dochodzi do spotkań ze żmiją zygzakowatą. W okolicach zbiorników wodnych częstym gościem jest zaskroniec. Natomiast wąż, na którego natknął się mieszkaniec Bydgoszczy, jest widywany stosunkowo rzadko. Gadem tym jest gniewosz plamisty - poinformowali w mediach społecznościowych leśnicy z Nadleśnictwa Bydgoszcz.

Leśnicy przekazali informację o tym niecodziennym spotkaniu naukowcom z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zajmującymi się gniewoszami.

Węże w polskich lasach

W Polsce występują 4 gatunki węży. Tylko 1 z nich jest jadowity, ale wszystkie podlegają ochronie gatunkowej. To gniewosz plamisty, żmija zygzakowata zaskroniec i wąż Eskulapa.

Zdjęcie Lasy Państwowe przygotowały grafikę, na której przedstawione są różnice między wężami żyjącymi w Polsce / Lasy Państwowe / materiały prasowe

Gniewosz plamisty

Zdjęcie Gniewosz plamisty nie jest groźny dla człowieka / pixabay.com / Pixabay.com

Gniewosz plamisty osiąga od 60. do 90. centymetrów długości. Na głowie ma plamkę, która układa się w literę V. Grzbiet gniewosza pokrywają charakterystyczne plamki. Ciało gniewosza ma barwy szare i brązowe, a od nozdrzy - poprzez oczy i głowę - biegnie ciemny pas. Jego źrenice są okrągłe. Gniewosz plamisty nie jest groźny dla człowieka. Gad lubi słońce i wygrzewanie się na kamieniach, przebywa też w trawach i zaroślach.

Żmija zygzakowata

Zdjęcie W Polsce tylko 1 gatunek węża jest jadowity – to żmija zygzakowata / pixabay.com / Pixabay.com

W naszym kraju tylko 1 gatunek węża jest jadowity - to żmija zygzakowata. Można ją spotkać na terenie całej Polski - do jej ulubionych miejsc należą m.in. gęste trawy i zarośla, szczeliny skalne, torfowiska, polne drogi czy kamienie, na których żmija uwielbia się wygrzewać.

Znakiem rozpoznawczym żmii jest ciemny zygzak na grzbiecie. Jest on trudno widoczny w przypadku żmii melanistycznej. Gad osiąga do ok. 80 - 90 cm długości. Ma trójkątną głowę, a jego oczy przecinają pionowe źrenice. Żmija zygzakowata występuje w kolorach: brązowym, czerwonym, szarym i czarnym.

Żmija atakuje tylko wtedy, gdy nie ma wyjścia. Zazwyczaj ucieka przed człowiekiem i nie jest agresywna. Przed atakiem daje sygnały ostrzegawcze i syczy. Jad wypuszcza nie przy każdym ugryzieniu, ale po ukąszeniu trzeba wezwać pomoc - zadzwonić pod numer 112 lub skontaktować się z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR) lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (TOPR) pod numerem: 985 lub 601 100 300. Po ugryzieniu trzeba natychmiast podać antytoksynę - musi ją przyjąć każdy, kogo ukąsiła żmija.

Zaskroniec

Zdjęcie Zaskroniec to jeden z najczęściej występujących węży w Polsce / pixabay.com / Pixabay.com

Zaskroniec to jeden z najczęściej występujących węży w Polsce. Nie jest jadowity, ale trudno go przeoczyć, gdy już się z nim spotkamy. Samica może osiągać nawet do 1,5 m długości, samiec jest mniejszy i jego długość wynosi do 1 m. Zaskrońca można poznać po czarnych, poprzecznych pasach na jego grzbiecie i po 2 żółto-czarnych plamach za skroniami. Gady mają oliwkową barwę, ale ich podbrzusze jest jaśniejsze. Gady unikają człowieka i mogą ostrzegawczo syczeć. Można je spotkać na bagnach oraz w okolicach rzek i jezior.

Wąż Eskulapa

Zdjęcie To największy wąż w Polsce, który osiąga długość nawet do 2 metrów. / B. Siebelink / East News

To największy wąż w Polsce, który osiąga długość nawet do 2 metrów. Wąż Eskulapa ma słabo wyodrębniona głowę od tułowia, a tuż za nią znajdują się 2 jasne plamy. Jego podbrzusze i obszar pod gardłem są w kolorze złotego piasku. Wąż ma jednolitą barwę, a jego ciało pokrywa zazwyczaj oliwkowy lub jasny brąz. Ten gatunek węża najczęściej występuje w Bieszczadach. Można go spotkać w lasach liściastych, na polach i urwiskach. Wąż Eskulapa nie jest jadowity. Szacuje się, że w Polsce żyje tylko 100 takich węży.

