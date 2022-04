Jak wyglądała Maria Magdalena? Naukowcy zrekonstruowali twarz świętej?

Święta Maria Magdalena

O Marii Magdalenie możemy znaleźć wzmianki we wszystkich czterech ewangeliach. “Wierzymy, że kobieta, którą Łukasz nazywa grzesznicą a Jan Marią, to ta sama osoba, z której, według Marka, Jezus wypędził złe duchy" - pisał o niej papież Grzegorz I w VI wieku.



Święty Hipolit i doktor kościoła Tomasz z Akwinu mówili o niej “Apostołka Apostołów". Wedle XIII wiecznej tradycji święta Maria Magdalena miała trafić w cudowny sposób do Francji, gdzie doczekała swoich ostatnich dni jako pustelniczka głosząca Słowo Boże, żywiąca się jedynie Komunią świętą przynoszoną jej przez aniołów.



“Gdy więc uczniowie Pana rozproszyli się po świecie, święty Maksyminus, Maria Magdalena, brat jej Łazarz, siostra Marta ze swą służącą Martillą, a także św. Cedoniusz, ślepy od urodzenia, lecz uzdrowiony przez Pana, wszyscy wraz z wieloma innymi chrześcijanami zostali przez niewiernych załadowani na okręt i zepchnięci na morze bez żadnego steru, oczywiście w tym celu, aby wszyscy razem potonęli. Moc Boża jednak doprowadziła ich do Marsylii" - pisał średniowieczny hagiograf i arcybiskup Geniu Jakub de Voragine w swoim dziele “La Legende de Sainte Marie Magdelein".

Wedle Voragine’a Maria Magdalena zmarła w 63 roku w miejscowości Saint Baume w południowej Francji. Tu, w miejscu pustelni, w której spędziła ostatnie lata życia, wzniesiono kościół Saint-Maximin-la-Sainte-Baume i tu, wedle tradycji, spoczywa jej czaszka.



Nauka szuka odpowiedzi

Zdjęcie Jak naprawdę wyglądały osoby, opisane w Biblii? To pytanie od lat intryguje naukowców / 123RF/PICSEL

Antropolog z Uniwersytetu w Wersalu Philippe Charlier wraz z grafikiem specjalizującym się w kryminologii Philippem Froeschem udali się do Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, by podjąć próbę rekonstrukcji wyglądu świętej, opierając się na badaniach jej czaszki. Ta relikwia znajduje się za kryształową szybą i ostatni raz była wyjęta z sarkofagu w 1974 roku.



Badacze wykonali 500 fotografii, ustawiając obiektyw pod różnymi kątami, tak by w rezultacie otrzymać trójwymiarowy model czaszki. Froesch następnie użył profesjonalnego programu graficznego, który pozwolił mu nałożyć na obraz kości kolejne warstwy mięśni i skóry. Dzięki temu naukowcy ustalili, że relikwia pochodzi z ciała 50-letniej kobiety, urodzonej w rejonie Morza Śródziemnego.



“Nie jesteśmy pewni, czy to rzeczywiście jest czaszka Marii Magdaleny. Istotne było zidentyfikowanie jej pochodzenia" - mówił Philippe Charlier w rozmowie z “National Geographic".

