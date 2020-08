Jak zamienić mieszkanie w przestrzeń idealną do pracy i wypoczynku?

W czasie pandemii koronawirusa wielu z nas zaczęło przystosowywać mieszkania do nowego trybu życia: pracy zdalnej, często połączonej z opieką nad dziećmi uczącymi się w trybie online. To duża zmiana, ale gdy podejdziemy do niej z głową, wiele nowych rozwiązań może zostać z nami na dłużej. Jak zatem sprawić, by dom czy mieszkanie stały się przestrzenią, w której świetnie się wypoczywa, komfortowo pracuje i zdobywa wiedzę bez przeszkód?

Zdjęcie Połączenie pracy zdalnej z opieką nad dzieckiem jest nie lada wyzwaniem / 123RF/PICSEL

Odpowiednie sprzęty

By w pełni wykorzystać potencjał mieszkania czy domu jako miejsca do komfortowej pracy i udanego wypoczynku, potrzebujemy przede wszystkim nowoczesnych sprzętów, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom użytkowników.

Gdy myślimy o pracy i nauce zdalnej (ale także, rzecz jasna, o rozrywce - filmach, grach, przeglądaniu Internetu) podstawą jest wydajny, poręczny laptop z dobrym wyświetlaczem. Najlepiej taki, który bez problemy sparujemy ze smartfonem (wszak to one coraz częściej pełnią funkcję przenośnego centrum dowodzenia), głośnikiem i bezprzewodowymi słuchawkami. Naprzeciw wychodzi marka Huawei, która przygotowała innowacyjny ekosystem kilku urządzeń (wspomniane słuchawki FreeBuds3, ale także flagowy smartfon P40 Pro, ultrabook MateBook X Pro, tablet MatePad Pro, smartwatch Watch GT 2 i głośnik Sound X), które możemy dowolnie ze sobą parować.

To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas (wystarczy kilka sekund, by połączyć słuchawki ze smartfonem czy ultrabookiem lub smartwatch ze smartfonem), ale także, tak cenną dziś, przestrzeń - wszystkie wspomniane urządzenia są bardzo lekkie, niewielkie i wyróżniają się nowoczesnym designem.

Jak działa to w praktyce i jak może ułatwić nam pracę zdalną? Na przykład dzięki smartwatchowi w każdej chwili będziemy mogli odebrać służbowy telefon (nawet, jeśli właśnie wstawiamy wodę na herbatę) czy włączyć muzykę, jeśli akurat chcemy zrobić sobie krótką przerwę. Rodzice docenią natomiast możliwość sparowania smartfona z tabletem, z którego, jak wiadomo, najczęściej w domu korzystają dzieci. Nie tylko w każdej chwili sprawdzimy, czy nasza pociecha używa go faktycznie do nauki, ale błyskawicznie prześlemy notatki czy zdjęcia, co zdecydowanie ułatwi i przyspieszy codzienną komunikację.

Zdjęcie W pracy bez trudu prześlemy z jednego urządzenia na drugie np. zdjęcia dokumentów / materiały prasowe

Na uwagę zasługuje też funkcja Huawei Share OneHop, która pozwala błyskawicznie przesłać duże ilości danych ze smartfona Huawei na laptop marki, i co bardzo ważne w przypadku zdjęć - bez strat w ich jakości (aż 500 fotografii w 1 minutę!). W pracy bez trudu prześlemy z jednego urządzenia na drugie np. zdjęcia dokumentów. Nie potrzebujemy do tego żadnych kabli, a nawet sieci wifi! Dużo łatwiej będzie nam też podtrzymywać na co dzień kontakt z bliskimi: rodzicami czy przyjaciółmi i dzielić się z nimi ważnymi momentami złapanymi w fotograficznych kadrach. Oczywiście, przesyłać możemy też pliki muzyczne oraz wideo - ograniczeniem są wyłącznie nasze potrzeby i... wyobraźnia.

Od 1 sierpnia, najnowszy ultrabook Huawei MateBook X Pro można kupić w promocyjnym zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 (z wyłączeniem Watch GT 2 42 mm w kolorze złotym), bezprzewodowymi słuchawkami FreeBuds 3i oraz najnowszym routerem Huawei WiFi AX3 Quad-Core. W kampanii Together 2020 promującej autorskie rozwiązanie Huawei Share udział wzięli Małgorzata Kożuchowska, Marcin Tyszka, Karolina Pisarek oraz Robert Lewandowski.

Mądre zarządzanie przestrzenią

Zdjęcie Jeśli pracujemy z domu, powinniśmy wydzielić specjalną przestrzeń biurową / 123RF/PICSEL

Gdy pracujemy z domu lub mieszkania, w pierwszej kolejności powinniśmy wydzielić strefę biurową. W wariancie idealnym będzie to osobny pokój do pracy, ale większości z nas wystarczyć musi kącik roboczy zaaranżowany w sypialni lub pokoju dziennym. Architekci wnętrz podpowiadają, by wydzielić go również za pomocą koloru ścian - kontrastowych względem części wypoczynkowej.

Jeśli dwie osoby pracują zdalnie z jednego mieszkania, warto rozważyć wydzielenie dwóch osobnych stref, np. jednej z sypialni, drugiej w pokoju dziennym. Wówczas odpadnie problem z wzajemnym przeszkadzaniem sobie podczas telekonferencji. Oczywiście, o ile tylko zainwestujemy w dobrze wyprofilowane (w pracy używamy ich czasem bez przerwy przez osiem godzin), najlepiej bezprzewodowe słuchawki z inteligentną redukcją szumów oraz dobrze zbierającym mikrofonem. Wszystkie te rozwiązania znajdziemy np. w słuchawkach Huawei FreeBuds 3, które ponadto można parować ze smarfonem jednym kliknięciem.

Podstawą dobrego miejsca pracy jest oczywiście wygodne krzesło, dzięki któremu zadbamy o komfort pracy i unikniemy problemów z kręgosłupem. Potrzebować będziemy również blatu roboczego - w warunkach domowych to nie musi być biurko, ważne, by miał odpowiednią wysokość. W niewielkich przestrzeniach sprawdzi się np. składane biurko montowane przy ścianie, które złożymy bez trudu, gdy tylko będziemy potrzebować nieco więcej miejsca.

Warto rozważyć zakup krzesła i stolika na kółkach, który można swobodnie przesuwać, także między pomieszczeniami. Jeśli np. ktoś z domowników zachoruje, bez trudu przeniesiemy kącik do pracy z sypialni do innego pokoju.

Pamiętajmy również o, często niesłusznie bagatelizowanym, dobrym oświetleniu - regulowana lampka biurowa ze światłem o naturalnej barwie to podstawa!

W kąciku do pracy przydadzą się także pudełka i organizery, czyli wszystko, co pozwoli utrzymać porządek i nie trzymać służbowych dokumentów oraz innych używanych przez nas podczas pracy przedmiotów na wierzchu. To bardzo ważne, by po skończonej pracy schować je i nie spoglądać na nie w drugiej części dnia, poświęconej wypoczynkowi.

Te same zasady obowiązują przy wydzielaniu przestrzeni do nauki (zarówno tej zdalnej, jak i pozalekcyjnej) dla dziecka. Oprócz odpowiedniego biurka z pojemnymi szufladami, wygodnego krzesła oraz lampki, dziecku przydać może się mała tablica tradycyjna lub tablica korkowa. Im bardziej tzw. "kąt do nauki" jest wyodrębniony względem reszty pokoju dziecięcego, tym lepiej.

Równie istotne jest wydzielenie stref wypoczynku (np. łózko i przestrzeń wokół niego, kanapa z fotelem i stolikiem kawowym, a w pokoju dziecięcym dywan), które służyć będą wyłącznie odpoczywaniu i regeneracji.

Wewnętrzna dyscyplina

Zdjęcie Planowanie pomoże nam lepiej zorganizować czas / 123RF/PICSEL

U progu pandemii psycholodzy oraz eksperci z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi przygotowywali poradniki, w których udzielali wskazówek pomocnych w sytuacji pracy zdalnej i nauczania zdalnego. Wiele z nich ma wymiar uniwersalny, a co za tym idzie znacznie ułatwia funkcjonowanie także w nieco spokojniejszych, codziennych warunkach.

Jeśli pracujemy z domu (ale także z biura) powinniśmy ustalić godziny pracy oraz przerw i robić wszystko, by się ich trzymać. Na przykład: jeśli pracujemy od 8.00 do 16.30 z półgodzinną przerwą obiadową o 14.00, nie róbmy od tej zasady wyjątków i nie wydłużajmy pracy tylko dlatego, że jesteśmy w domu.

Kiedy pracę zdalną wykonujemy w mieszkaniu czy w domu, w którym są także dzieci, najlepiej będzie ustalić z nimi szczegółowy plan dnia (oczywiście, jeśli są na tyle duże, by go respektować), np. rano - podczas śniadania lub dnia poprzedniego podczas kolacji.

Pomocne może okazać się także wcześniejsze przygotowanie przekąsek i obiadu dla całej rodziny (np. wieczorem dnia poprzedniego). Dzięki temu unikniemy głodu, podjadania niezdrowych "zapychaczy" i dużo lepiej zorganizujemy czas.

Pamiętajmy, że to od nas i dobrego planu zależy, czy osiągniemy tzw. work-life balance, czyli proporcję idealną między pracą i życiem prywatnym. Już wprowadzenie kilku niewielkich zmian może okazać się przełomem w tych niełatwych, ale bardzo potrzebnych poszukiwaniach.