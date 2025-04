Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu, a na zachodzie, na północy i lokalnie w centralnej Polsce również burze z porywistym wiatrem. Najcieplej będzie na południu i na zachodzie, tam ok. 23 st. C, w centrum 21 st. C, nad morzem od 9 st. C do 15 st. C, a na pozostałym obszarze ok. 16 st. C - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

We wtorek większe rozpogodzenia na północnym wschodzie i w centralnej Polsce, na pozostałym obszarze zdecydowanie więcej chmur. Nadal możliwe przelotne opady deszczu.

Na termometrach od 16-17 st. C na południowym wschodzie, ok. 20 st. C na zachodzie, do 21-22 „kresek” na północnym wschodzie, północnym zachodzie i w centrum. Na Helu ok. 11 st. C, w kotlinach karpackich ok. 15 st. C - prognozują eksperci z IMGW.

W środę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, pogodnie na południowym wschodzie Polski. Przelotne opady deszczu, a na wschodzie i północnym wschodzie możliwe również burze. Termometry wskażą od 18-20 st. C na północy i wschodzie, ok. 22 st. C w centrum, do 23 st. C na zachodzie i 24 st. C lokalnie na południu.

Wszystko wskazuje na to, że czwartek będzie bardzo ciepły. Na zachodzie i południu kraju od 26 st. C do 27 st. C, w centrum ok. 25 st. C, najchłodniej w kotlinach górskich i na wschodzie, tam od 20 st. C do 22 st. C. Nad morzem ok. 15 st. C - informuje IMGW.

W piątek dużo słońca na wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na obszarach podgórskich oraz w górach na Górnym Śląsku i w Małopolsce możliwe burze.

„Najchłodniej w kotlinach górskich oraz na północnym zachodzie, od 17 st. C do 19 st. C, najcieplej miejscami w centrum oraz na południowym wschodzie, do 25 st. C. Jedynie na Helu ok. 13 st. C” - wskazuje IMGW.

Na czwartek prognozowana jest wysoka temperatura, jak na kwiecień

Jaka pogoda czeka nas w Wielkanoc?

W sobotę na ogół zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie może padać przelotny deszcz, na wschodzie kraju i w centrum możliwe również wiosenne burze. Na zachodzie na termometrach od 8 st. C do 15 st. C. Na pozostałym obszarze od 19 st. C do 22 st. C.

W niedzielę przelotne opady deszczu i zmienne zachmurzenie. Na wschodzie mogą pojawić się burze. Od 14 st. C w kotlinach górskich i 15 st. C na zachodzie do 18-19 st. C na wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, tam od 9 st. C do 14 st. C - wskazuje IMGW.

