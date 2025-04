Przygotowanie zacząć od otworzenia puszki ciecierzycy i oddzielenia ciecierzycy od aquafaby. Aquafabę przelać do wysokiego naczynia blendera, a ciecierzycę do małego garnka.

Ugotowaną ciecierzycę odcedzić, rozgnieść widelcem lub blenderem i odstawić do wystudzenia. W tym czasie posiekać szczypior, dodać go do ciecierzycy razem z około 1/2 - 2/3 szklanki majonezu. Na koniec doprawić do smaku czarną solą oraz czarnym pieprzem i wymieszać.