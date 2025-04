Co daje jedzenie marchewki? Warzywo jest źródłem karotenoidów, czyli przeciwutleniaczy odpowiadających za jej barwę. Jednak to właśnie wspomnianego beta-karotenu jest w niej najwięcej. Składnik ten działa korzystnie na wzrok - przeciwutleniacz jest przekształcany w witaminę A, która ma wpływ na właściwe działanie siatkówki oka i jego warstw wierzchnich. Oprócz tego beta-karoten pomaga budować odporność, jest pomocny przy problemach ze zmarszczkami i trądzikiem , odpowiada też za złocistą opaleniznę.

Marchew dostarcza antyoksydantów, które mają dobry wpływ na kondycję skóry i chronią ją przed wolnymi rodnikami. Warzywo jest też pomocne w kwestii wzmacniania odporności - jest prawdziwą skarbnicą witaminy C. Oprócz tego zawarty w nim błonnik może być pomocny w obniżeniu poziomu cholesterolu we krwi, a potas - w regulacji ciśnienia krwi. Działa on też korzystnie na układ pokarmowy. Co więcej, surowa marchewka ma niski indeks glikemiczny (IG = 30), dlatego też dobrym wyborem dla diabetyków.