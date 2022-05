Z informacji zamieszczonych przez Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się temperatur sięgających 20-22 stopni Celsjusza w dzień i około 11 stopni w nocy. W piątek nad północną Polskę napłynie jednak chłodniejsze powietrze i już w weekend w całym kraju temperatury spadną nawet do 14 stopni w dzień i zaledwie 9 w nocy.

Na szczęście ochłodzenie to będzie tylko chwilowe i już w poniedziałek, 30 maja temperatura znów wzrośnie. Pierwsze dni czerwca przyniosą nam kolejne ciepłe, słoneczne dni i temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza. Z mapki zamieszczonej przez IMiGW wynika, że najlepsza pogoda czeka nas w piątek, 3 czerwca - wtedy upałów możemy spodziewać się już w całej Polsce.

Reklama

W okolicy 6,7 czerwca nad Polskę znów napłynie jednak chłodniejsze powietrze, możliwe wtedy też będą przelotne opady, szczególnie na północy kraju.

W najbliższych godzinach spodziewać się natomiast możemy temperatur oscylujących między 13 a 22 stopni Celsjusza oraz 5 a 14 stopni w nocy. Wciąż obowiązuje także w kraju alert burzowy - możliwe są miejscowe burze o średnim natężeniu i może spaść do 30 mm deszczu, z gradem do 3 cm i wiatrem do 90 km/h.

Zobacz również:

Najgorszy termin na wakacje w 2022 roku. Nie planuj wtedy urlopu!