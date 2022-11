Spis treści: 01 Czym kierują się rodzice, wybierając imię dla dziecka?

02 Jakie imię sprzyja sukcesom zawodowym i finansowym?

03 Piotr - znaczenie imienia, charakterystyka osobowości

04 Piotr - popularność imienia

05 Piotr - imieniny

06 Patron

07 Imię Piotr - numerologia

08 Piotr - pomyślne dni

09 Piotr - szczęśliwe kolory

10 Piotr - zdrobnienia

Czym kierują się rodzice, wybierając imię dla dziecka?

Motywy mogą być naprawdę różne. Niektórzy uważnie studiują księgi imion, badając znaczenie i cechy osobowości przypisywane danemu imieniu. Inni bazują na obserwacjach z życia - eliminują imiona, jakie noszą osoby, których nie lubią, a wybierają te, które kojarzą im się z ludźmi sympatycznymi i życzliwymi.

Często wybierane są imiona znanych i popularnych postaci, które nie tylko zyskały powszechną sympatię, ale i odniosły sukces zawodowy. Jeszcze inni sięgają po imiona związane z tradycją rodzinną, np. po dziadku, babci lub innym cenionym i kochanym członku rodziny. Dawniej dość popularny był też zwyczaj nadawania imienia, które "dziecko przyniosło sobie na świat". Te dzieci obchodzą urodziny i imieniny w tym samym dniu. Część osób stawia na imiona popularne, ale nie brakuje takich, które poszukują imion oryginalnych. Czy te decyzje rzeczywiście mogą wpłynąć na przyszłość dziecka i na to, czy odniesie ono sukces zawodowy i finansowy?

Reklama

Czytaj również: Imię, które bije na Śląsku rekordy popularności. Oznacza „niezwyciężona”

Zdjęcie Chcesz mieć wpływ na losy dziecka? Starannie przemyśl kwestię jego imienia / East News

Jakie imię sprzyja sukcesom zawodowym i finansowym?

Okazuje się, że imię rzeczywiście może mieć wpływ na to, czy nosząca je osoba odniesie sukces zawodowy. Potwierdzają to badania naukowe. Badacze z Uniwersytetu w Nowym Jorku uważają, że imiona, które są łatwiejsze w wymowie, bardziej sprzyjają sukcesom na polu zawodowym. Badania przeprowadzone na Marquette University potwierdzają tę tezę, wg nich osoby o imionach bardzo popularnych, mają większe szanse na zatrudnienie niż osoby o unikalnych dziwnych imionach. Co więcej, inne badania wskazują, że bardzo oryginalne imiona są kojarzone raczej z udziałem w świecie przestępczym niż sukcesem zawodowym. Czyli warto stawiać na imiona proste i popularne?

Wszystko wskazuje na to, że tak. Takie wnioski potwierdza analiza przeprowadzona przez serwis LinkedIn. Wzięto w niej pod uwagę ponad sto milionów profili użytkowników, aby przekonać się, jakie imiona noszą osoby zajmujące najwyższe stanowiska w świecie biznesu. Wyniki były jednoznaczne. Największe szanse na sukces zawodowy mają mężczyźni o imionach krótkich, jednosylabowych, takich jak Peter (zdecydowany zwycięzca rankingu), Bob, Jack i Bruce. A więc nic oryginalnego - imię powinno być krótkie, swojskie i łatwe do wypowiedzenia i zapamiętania.



Zdjęcie Nadano ci długie i oryginalne imię? Eksperci twierdzą, że warto rozważyć posługiwanie się skróconą formą

A Jak jest w Polsce? Serwis GoldenLine ogłosił kiedyś, że najpopularniejsze imiona wśród polskich menadżerów to: Piotr, Michał, Tomasz, a spośród imion żeńskich: Anna, Katarzyna i Agnieszka. Co ciekawe imię Piotr jest też wymieniane, jako najczęściej występujące wśród prezesów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych! Czyżby to właśnie imię Piotr było kluczem do sukcesu?

Sprawdź także: Imię żeńskie, które nie kończy się na "a". W Polsce coraz bardziej popularne

Piotr - znaczenie imienia, charakterystyka osobowości

Życie i styl Imię, które oznacza "jaśniejącego szlachetnością". W Polsce nadal mało popularne Imię pochodzi z języka greckiego i oznacza skałę, opokę. Piotr ma być zatem "niezłomny jak skała". Osobom o tym imieniu przypisuje się stabilny charakter, nieskory do popadania w konflikty. Piotr ma talenty dyplomatyczne i organizacyjne. Jest ambitny, ale i praktyczny. Jest realistą, ale potrafi myśleć szeroko. To świetny negocjator, skuteczny przywódca. To dzięki umiejętności współdziałania z ludźmi i "twardemu stąpaniu po ziemi" jest doskonałym materiałem na szefa. Co ciekawe Piotr nie ma skłonności do nadmiernego ryzyka, wybiera raczej bezpieczne rozwiązania. Jednak jest też osobą, która ze względu na nadmierne zaangażowanie w pracę może zaniedbać własne zdrowie.

Piotr - popularność imienia

Zdjęcie W 2009 roku imię Piotr nadano 5391 razy / 123RF/PICSEL

Według danych na styczeń 2022 to obecnie najczęściej występujące imię męskie, noszą je 694 913 osoby. Jednak popularność tego imienia z roku na rok nieznacznie spada. W ubiegłym roku wybrano je dla 2367 chłopców i uplasowało się ono dopiero na 24 pozycji w rankingu. Dla porównania w 2009 roku imię to nadano 5391 razy.

Piotr - imieniny

Piotr obchodzi imieniny: 18 stycznia, 8 lutego, 21 lutego, 28 kwietnia, 29 kwietnia, 19 maja, 29 czerwca, 1 sierpnia, 9 września, 11 września, 19 października, 2 grudnia, 21 grudnia

Patron

Św. Piotr

Imię Piotr - numerologia

Imię powiązane jest z numerologiczną 6.

Piotr - pomyślne dni

Poniedziałek, czwartek.

Piotr - szczęśliwe kolory

Szaroniebieski, srebrny

Piotr - zdrobnienia

Piotrek

Piotruś

Piotrunia

Piotrulek

Piotrula

Piotrucha

Piecia

Pietrek

***