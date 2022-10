Spis treści: 01 Pochodzenie imienia Albert - czy to polskie imię?

02 Imię Albert - co oznacza?

03 Albert - popularność w Polsce

04 Albert - patron

05 Albert - imieniny

06 Albert - zdrobnienia

07 Albert - numerologia

Pochodzenie imienia Albert - czy to polskie imię?

Albert nie jest polskim imieniem, to imię pochodzenia germańskiego, wywodzące się od określeń "adal", czyli rodziny szlacheckiej oraz "beraht", przymiotnika "jasny, błyszczący". Stąd też istnieje starodawna już co prawda wariacja Adalbert. W Polsce występowało także pod postacią Olbracht, najsłynniejszym przykładem jest nasz król Jan I Olbracht, którego matka wywodząca się z rodu Habsburgów, chciała upamiętnić postać swojego ojca, Albrechta II Habsburga.

Albert było także drugim imieniem św. Wojciecha, przez co w niektórych regionach Europy Zachodniej odpowiednikiem polskiego Wojciecha jest Albrecht, Adalbert lub właśnie Albert, choć dla nas imiona te brzmią zupełnie inaczej.

Imię Albert - co oznacza?

Jeśli ktoś zna już pochodzenie imienia Albert, może domyślić się, że oznacza ono "promieniejący" albo "błyszczący szlachetnością". W skrócie, szczególnie za naszą zachodnią granicą, oznaczało to po prostu kogoś, kto pochodzi ze szlacheckiego, zasłużonego rodu, bądź sam wsławił się szlachetną postawą.

Albert - popularność w Polsce

Imię Albert nie jest zbyt popularne w naszym kraju. Nie oznacza to jednak, że nie używa się go w ogóle. W roku 2021 nazwano w ten sposób 202 chłopców (dodatkowo dwóch otrzymało hiszpańską wersję imienia, "Alberto"). Najwięcej w małopolskim, mazowieckim i pomorskim. Najmniej w świętokrzyskim i łódzkim.

Zdjęcie Jan I Olbracht, król Polski w latach 1492 - 1501, książę głogowski 1491 - 1498 / archiwum FOTONOVA / East News

Od kilku lat liczba ta utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. Po 2010 co roku w Polsce mamy około 200 nowych Albertów. Według statystyk rządowych w pierwszej połowie 2022 na takie imię zdecydowało się 45 rodziców.

Albert - patron

Patronem osób o imieniu Albert jest Adam Hilary Bernard Chmielowski, znany jako Brat Albert lub św. Albert. Polski zakonnik, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek, malarz i działacz społeczny, który zapisał się w historii, pomagając ubogim i bezdomnym.

Albert - imieniny

Zdjęcie Zdrobnienia od imienia Albert to m.in. Albercik, Albercio, Albertuś / 123RF/PICSEL

Albert obchodzi imieniny 8 stycznia, 25 stycznia, 18 lutego, 11 maja, 17 czerwca, 7 sierpnia, 24 sierpnia, 5 września, 14 września, 15 listopada, 21 listopada, 24 listopada.

Albert - zdrobnienia

Zdrobnienia od imienia Albert to:

Albercik

Albercio

Albertuś

Albertuni

Albertusio

Alek

Alcio

Alik

Bercik

Bercio

Bert

Albert - numerologia

Jak to bywa w świecie numerologii, sprawa liczby przypisanej do imienia Albert nie jest jednoznaczna. W zależności od źródła jest to 4 lub 8.

Osoby te charakteryzują się pracowitością i dyscypliną. Są raczej praktyczne oraz zaradne. Z drugiej strony mogą odznaczać się energią, temperamentem i otwartym podejściem do życia. Ich cechami są: ambicja, upór oraz dążenie do celu.